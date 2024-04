Celje je u vikendu iza nas pobjedom protiv Olimpije potvrdilo drugi naslov prvaka Slovenije u povijesti.

S klupe ih vodi bivši trener Dinama Damir Krznar koji je sada progovorio o ponudi koju je njegov klub nedavno poslao veznjak Real Madrida Luki Modriću.

"Naš predsjednik je jako ambiciozan. Njegova je mantra da mu je samo nebo granica i pokušava. Zbilja je kontaktirao Real Madrid. Predstavio se kao predsjednik Celja, da ima namjeru dovesti u svoj klub Luku. To čak nije bio ni dužan jer Modriću istječe ugovor, to je napravio džentlmenski", otkrio je Krznar za Sportske novosti pa dodao:

Foto: Aljoša Kravanja/24ur

"To je pismo zaista došlo do Luke. Ostao je zbunjen. Nije mu bilo jasno o čemu se radi, pitao je ljude iz Reala: 'Jesam li nešto dužan?'. Mislio je da je nešto obećao dati, pa zaboravio ili da traže donaciju od njega. Kad su mu rekli da žele pregovore s njim kako bi došao u Celje kao igrač, bio je - šokiran! Nisam se osobno čuo s Modrićem, to mi je ispričao moj pomoćnik Mihael Mikić, kojem je rekao Hrvoje Čale."

Otkrio je Krznar i što je rekao predsjedniku kluba na to.

"Krenuo je u priču - moraš sanjati nešto veliko, biti ambiciozan, s time pokazujemo da ciljamo visoko. Samo sam mu rekao: "Sanjajte predsjedniče". Kad čelni čovjek takvog kluba ima takvu ambiciju on je ekstra samouvjeren ili lud na pozitivan način. Obje teze drže vodu. On i sportski direktor su u klubu 12-14 sati dnevno, ozbiljno vode Celje već 5-6 godina."