Real Madrid u utorak (21 sat) igra prvu utakmicu polifinala Lige prvaka protiv Bayerna u Munchenu, a u toj utakmici Luka Modrić mogao bi se naći u početnom sastavu španjolske momčadi.

Dan uoči utakmice na konferenciji za medije uz trenera Carla Ancelottija bio je veznjak Reala Fede Valverde koji je jako pohvalno govorio o svojim suigračima Modriću i Toniju Kroosu.

"Toni? Zaista uživam igrati sa zvijezdom i idolom kojem sam se uvijek divio. Čast je igrati pored njega", rekao je pa istaknuo:

"Uvijek ću igrati na poziciji gdje mi trener kaže da sam potreban. Kada me udalje na terenu od Kroosa, to znači da sam bliže Luki Modriću koji je također nevjerojatan. Kada to shvatite onda znate kakva je privilegija igrati za ovaj klub".

"Jako sam uzbuđen i jedva čekam početak utakmice. Ove sezone smo imali nekoliko odličnih utakmica, natjecati se u dresu Real Madrida je najbolja moguća stvar i pokušavam to maksimalno iskoristiti. Jedva čekam utakmicu iako znamo kakav protivnik nas čeka", zaključio je Valverde.

