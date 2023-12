Nogometaši Betisa i madridskog Reala odigrali su 1-1 u utakmici 16. kola španjolskog prvenstva pred više od 50.000 gledatelja na stadionu Benito Villamarin u Sevilli.

Vodeća momčad prvenstva došla je do vodstva u 53. minuti kad je mrežu zatresao Jude Bellingham i došao do svog 12. prvenstvenog pogotka u sezoni. Aitor Ruibal je izjednačio na 1-1 u 66. minuti.

Luka Modrić je do 70. minute nosio kapetansku vrpcu, a tad ga je Carlo Ancelotti zamijenio Danijem Ceballosom.

Nije to prvi put da Modrić izlazi iz igre kao prva izmjena, a nakon što mu se to ponovno dogodilo nogom je šutnuo bociču s vodom.

Defensa Central je otkrila da taj potez nema veze s Ancelottijem: "Modrićev potez nije usmjeren protiv Ancelottija i on je sve to trener rekao prije povratka u Madrid", a u tekstu se navodi da je to bila reakcija na frustraciju zbog pogrešnih dodavanja i udaraca.

