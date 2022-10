Povremeni hrvatski reprezentativac i srebrni iz Rusije 2018. godine, veznjak Filip Bradarić (30), prije otprilike ,mjesec dana raskinuo je ugovor s Al-Ahlijem, klubom iz Saudijske Arabije i vratio se u Hrvatsku. Svi su bili uvjereni da će karijeru nastaviti u klubu u kojemu je ponikao, splitskom Hajduku, no on je iznenadio izborom nove momčadi.

Bradarić će, kako javlja Dalmatinski portal, karijeru nastaviti u redovima hrvatskog drugoligaša Jaruna.

"Nitko me iz dalmatinskih klubova nije zvao, a kao što sam već rekao u prvoj HNL mogu igrati samo za Hajduk. Ljudi iz Jaruna su me zvali, dogovor je da treniram i igram besplatno do zime", pojasnio je Bradarić.

Bradarić je svoju karijeru počeo upravo u Hajduku. Tamo se nije pretjerano naigrao pa je 2015. godine nakon posudbe u Primorac, preselio u Rijeku. Tamo je bio standardan prvotimac u sastavu Matjaža Keka te je s momčadi s Rujevice osvojio onu povijesnu titulu 2017. godine.

Nakon toga je igrao u Cagliariju te je 2019. godine posuđen Hajduku. Potom je imao kratku epizodu u Celta Vigu, također na posudbi, da bi 2020. otišao u Al-Ain.