Hrvatski nogometaš Filip Bradarić (29), član reprezentacije koja je 2018. godine osvojila srebro na SP-u u Rusiji, već više od godinu dana igra u Saudijskoj Arabiji za Al-Ahli, u koji je stigao iz talijanskog Cagliarija.

U velikom intervjuu za Dalmatinski portal progovorio je o svojoj karijeri, prisjetio se uspjeha s reprezentacijom na SP-u, ali i prokomentirao priču da bi se mogao vratiti u splitski Hajduk, klub u kojemu je ponikao.

"Ove sezone Hajduk je puno bolji i ozbiljniji. Imaju glavu i rep i igrače s kvalitetom. Vidi se da je atmosfera u momčadi, u upravi, među igračima i navijačima na puno većem nivou, što svima nama koji smo hajdukovci daje pozitivu", rekao je Bradarić pa rekao mogu li Bijeli ovu euforiju pretvoriti u trofej:

"Protiv Osijeka je stadion bio rasprodan. Ne sjećam se da je Poljud bio pun, a da protivnik nije bio Dinamo ili neki europski klub. Neće biti lako, to je sigurno. Hajduk kvalitetu sigurno ima. Ove godine je prilika da se pokuša napraviti veliki rezultat. Ako se i ne uspije, napredak u odnosu na protekle godine je vidljiv."

Hajduk me odgojio

Nakon toga je komentirao priče o svom povratku na Poljud.

"Stvarno, stalno se to događa. Bio sam u Hajduku od šeste godine. Hajduk me odgojio. Uvijek mi ostaje dužnost nešto napraviti na Poljudu. Uvijek te nešto tišti. Svaki put kada se otvori prilika, ja bih se vratio. Ali, ne pita se samo mene. Imam ugovor ovdje. U klubu me izuzetno cijene. Iako, nikad se zna. Da jednog dana s Hajdukom mogu osvojiti naslov prvaka, odmah bih potpisao, i to besplatno. Ove godine Hajduk igra dobro. Treba pustiti ljude u klubu da rade svoj posao", poručio je.