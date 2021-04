Osnivanje europske nogometne Superlige goruća je tema u nogometu otkad je u nedjelju navečer objavljeno da će 12 bogatih europskih klubova osnovati zasebnu ligu u kojoj će se natjecati.

U Superligi bi sudjelovali španjolski Real Madrid, Barcelona i Atletico Madrid, zatim engleski Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City i Manchester United, te talijanski Juventus, Milan i Inter.

Zanimljivo, u Superligi ne bi trebali nastupati PSG. Bayern ni Borussia Dortmund. Iako je predsjednik Real Madrida i čelnik nove Superlige Florentino Perez rekao da tim trima klubovima nisu ni poslali pozivnice, njemački ugledni list Der Spiegel je otkrio kako su ti klubovi ne samo pozvani, već imaju još vremena da se priključe Superligi. Navodno su u posjedu tajnog dokumenta.

Perez claiming that #PSG, #Bayern and #BVB were not invited is a straight up lie. Documents obtained by Der Spiegel show that #Bayern and #BVB were invited and have 30 days to join. PSG also invited but they have 14 days to join the Super League. (Via @derspiegel) pic.twitter.com/j20aDE7Y5l

— Dr. Manuel Veth (@ManuelVeth) April 19, 2021