Osjetilo se da ga nema u sastavu protiv Škotske, a sada će izostati i protiv Poljske

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić propustio je susret protiv Škotske zbog iščekivanja rođenja drugog djeteta sa suprugom Izabel, a njegov izostanak osjetio se na terenu. Vatreni su se suočili s velikim izazovom, ali su za dlaku uspjeli izboriti tešku pobjedu 2-1.

Kovačić je na početku nove sezone igrao izvanredno, unatoč povratku Ilkaya Gündoğana u Manchester City, i uspješno je nadoknadio Rodrijev izostanak. Njegova prilagodba na promjene u sustavu igre hrvatske reprezentacije nakon povlačenja Marcela Brozovića također je bila besprijekorna, što je pokazao u rujanskim utakmicama protiv Portugala i Poljske.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Planirano je da hrvatski veznjak, zajedno s Lukom Modrićem, predvodi vezni red u listopadskim utakmicama, no zbog privatnih razloga morao je izostati iz reprezentacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Očekivalo se da će se Mateo priključiti reprezentaciji kasnije tijekom tjedna, no to se nije dogodilo. Naime, njegova supruga odlučila se za prirodni porod, a točan datum rođenja djeteta nije poznat, što je u konačnici spriječilo Kovačića da zaigra protiv Škotske. Hrvatska reprezentacija otputovala je u Poljsku, no dotična je osmica ostala u Engleskoj.

Izbornik Zlatko Dalić već se priprema za utakmicu protiv Poljske bez Kovačića, osiguravajući da ništa ne ostavi slučaju. U medijima bliskim reprezentaciji najavljene su određene promjene u postavi za nadolazeći susret.

Tekst se nastavlja ispod oglasa