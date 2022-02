U derbiju 23. kola Prve HNL Osijek je pred 3.400 gledatelja na stadionu Gradski vrt pobijedio Rijeku sa 1-0, dok su u prvom nedjeljnom susretu nogometaši Hajduka proslavili 111. rođendan kluba pobjedom 3-1 protiv Slaven Belupa.

Bio je to treći međusobni susret Osijeka i Rijeke ove sezone i druga pobjeda Osijeka rezultatom 1-0, dok je jedan susret završio bez golova.

Pogodak odluke zabio je Sava-Arangel Čestić pogodivši u 85. minuti vlastitu mrežu.

Osijek je daleko bolje ušao u susret i domaćin je u prvih 20 minuta imao nekoliko prilika. U 6. minuti Ivan Fiolić je krasnom dijagonalom proigrao Kristiana Fućka koji je u šesnaestercu pucao, no Nediljko Labrović je odlično reagirao. Minutu kasnije Laszlo Kleinheisler je pucao sa 19 metara, ali je Labrović odličnom intervencijom loptu iz desnog donjeg kuta skrenuo u korner.

Drama u završnici i autogol

U 18. minuti zaprijetio je Damjan Bohar snažnim udarcem, Labrović je obranio, a na odbijanac je natrčao Mihael Žaper, ali nije najbolje reagirao. U 34. minuti Rijeka je imala jedinu priliku u prvom dijelu, Josip Drmić je glavom prebacio loptu utrčalom Harisu Vučkiću, koji je sam izbio ispred vratara, no Ivušić je refleksno skinuo udarac.

U nastavku susreta Osijek je bio aktivniji i imao je veći posjed lopte, dok je Rijeka svoju priliku tražila iz kontri. Međutim, sve do same završnice nije bilo promjene početnog rezultata, a onda je domaćin u 85. minuti poveo nakon komičnog autogola. Mario Jurčević je sustigao loptu ispred same gol-linije i pored Labrovića poslao povratnu loptu koju je Čestić nes(p)retno gurnuo u vlastitu mrežu.

U samoj završnici susreta Rijeka je ostala s igračem manje nakon što je Abass dobio drugi žuti karton.

UŽIVO

Stadion: Gradski vrt (Osijek)

Osijek - Rijeka 1:0

Sastavi:

Osijek: Ivušić - Miloš, Lončar, Škorić, Jurčević - Žaper, Kleinheisler - Fiolić, Caktaš, Bohar - Fućak

Rijeka: Labrović - Solano, Čestić, Krešić, Vukčević - Selahi, Pavičić - Murić, Vučkić, Ampem - Drmić

-----------

Kraj utakmice.

90' + 3' - Abass dobiva drugi žuti karton i Rijeka će završiti susret s igračem manje.

86' - GOOOOOOOL! Zapravo AUTOGOOOOOOL! Sava Čestić je gurnuo loptu u svoju mrežu nakon Jurčevićeva pokušaja centaršuta s lijeve strane peterca. Dosta je to elegantno napravio, u koraku, čak pomalo i bizarno.

84' - Sve se više čini da će ova utakmica završiti bez pogodaka, Osijek se i dalje trudi, ali nikako da probiju Labrovića. Rijeka je danas neuvjerljiva.

74' - Kleinheisler je sada tukao izvana s nekih 20 metara u donji lijevi kut, ali Labrović vršcima prstiju uspjeva skinuti.

63' - Osijek opet traži penal, Miloševa lopta s boka pogodila je Vukčevića u ruku, ali bio je u klizećem startu i ruka mu je bila na tlu pa su odustali od traženja penala.

60' - Gotovo je isti ritam kao i u prvom dijelu, većina utakmice svodi se na bitku sredine terena, ali Osijek ima nadmoć. No, golovi izostaju, kao i neke bolje prilike.

51' - Pavičić je pucao iz vrlo dobre situacije, ali je preslab udarac bio i vratar Osijeka je to lako pokupio.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog dijela.

45' - Nema kaznenog udarca, nakon 4-5 minuta provjere sudac Jović je rekao da kaznenog udarca nema, iako se na snimci baš činilo da je Krešić dirao loptu rukom. Bilo je žestokih protesta s klupe Osijeka i Nino Bule je dobio crveni karton.

43' - Igrač Rijeke Krešić igrao je rukom u svom kaznenom prostoru i nakon nekoliko minuta provjere VAR-a i sudac je otišao pregledati snimku.

34' - Rijeka nešto pokušava, ali obranu Osijeka gotovo je nemoguće probiti, i taman kada su uspjeli stvoriti jedan na jedan situaciju, Ivušić je skinuo Vučkiću čistog zicera.

29' - Bohar je pucao izvana i otišlo je malo iznad grede.

27' - Jako malo toga smo vidjeli od Rijeke, Osijek i dalje prijeti konstantno, a Labrović im je trenutno najbolji igrač jer dobiva sve dvoboje s protivnicima.

17' - Osijek je puno opasniji, srećom pa je Labrović danas raspoložen jer sada opet skida jednu vrlo dobru loptu.

7' - Kleimheisler je opalio s 20 metara u donji desni Labrovića, a ovaj je nekako uspio to skinuti.

6' - Uf, sjajna prilika za Osijek. Fućak je dobio sjajnu loptu u for i odmah je isprve pucao s lijeve strane iskosa negdje s ruba kaznenog prostora. Vratar Labrović je obranio, ali jedva.

3' - Caktaš je pucao s velike distance i poslao je loptu desetak metara iznad gola. Namještava ciljnik valjda.

1' - Počela je utakmica.

-----------

Na trenutačnoj tablici i Osijek i Rijeka imaju isti broj bodova (43), ali se Osijek nalazi na trećem mjestu zbog bolje gol-razlike. Pobjedom i jedni i drugi mogu preuzeti drugo mjesto na kojem je trenutačno Hajduk s 44 boda.

"U dosadašnje dvije međusobne utakmice ove sezone pokazali smo se u dobrom svjetlu i nema razloga da tako ne bude i sada. Imamo kvalitetnu momčad, ali nećemo davati prioritet ovoj utakmici jer to nije ispravno. Vjerujem da ćemo biti bolji od Rijeke", rekao je trener Osijeka Nenad Bjelica.

Trener Rijeke, Goran Tomić, zna što očekivati od domaćina Osijeka:

"Oni će igrati na pobjedu, ali i mi smo ekipa koja igra za gol više, mi također u nedjelju želimo pobjedu. Mislim da će biti jako zanimljiva utakmica za gledatelje. Neću isticati nijednog Osijekovog pojedinca jer oni su kvalitetna momčad, puna kvalitetnih i iskusnih igrača koji znaju igrati na rezultat. I još igraju na svom terenu… Ali mi moramo biti pravi, uložiti energiju kakvu smo vidjeli u prošlom kolu protiv Lokomotive na Rujevici. Znamo što nam donosi ova utakmica, Rijeka u Osijek ide spremna i motivirana", rekao je Tomić.