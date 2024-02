Visoki i snažni napadač češkog Banika iz Ostrave, 24-godišnji Slovak Ladislav Almasi novo je pojačanje Osijeka. Stigao je na posudbu do kraja sezone, dakako s opcijom otkupa njegova ugovora, u tom slučaju uz potpis na dvije godine. Almasi je rado pristao na dolazak u Osijek, vjerujući kako će u novoj sredini vratiti golgetersku formu koja ga je dovela i do A reprezentacije Slovačke.

"Prvi dojmovi su jako dobri! Stadion mi djeluje impresivno sa svim ovim pomoćnim terenima i sadržajima, svi mi kažu da je najljepši u Hrvatskoj i zaista sam ugodno iznenađen. Sve je fantastično, što drugo mogu sada reći nego da čekam zabijati golove i biti dio ove obitelji", poručio je Ladislav.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U jesenskom dijelu sezone ovaj je 196 centimetara visoki centarfor uglavnom u Baniku ulazio s klupe za pričuve. Na to je utjecala i promjena trenera koji je imao nešto drukčiju viziju igre. Stoga je Ladislav htio otići u klub, odnosno u momčad u kojoj bi u perspektivi mogao izboriti bolji status.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osječka publika ga je već imala priliku vidjeti uživo kada je gostovao u listopadu 2021. u Gradskom vrtu sa Slovačkom u 2:2 remiju protiv Vatrenih,

"Debi sam imao iste godine u kolovozu, kada mi je pripalo završnih desetak minuta u minimalnom porazu od Rusije (1:0) u Kazanu. No, onu pravu premijeru doživio sam baš u vašem gradu, na starom stadionu. Izbornik me je stavio u momčad od samoga početka i osvojili smo bod protiv sjajne Hrvatske. Tako da već imam lijepe uspomene iz Osijeka".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sportski direktor Osijeka Jose Boto nije krio oduševljenje novim pojačanjem:

"Doveli smo napadača koji je totalno drukčiji od Miereza. Pričao sam sa Zoranom (Zekićem) i rekao je da nam takav profil igrača nedostaje, a dogovor je bio da ne potrošimo puno novaca. Bilo bi super imati ga dvije godine kod nas jer nam treba još jedan napadač. I to ne na način da ga dovodimo kao alternaciju za Miereza jer njih dvojica nisu istoga stila i načina igre. Stoga mislim da će nam Ladislav biti itekako koristan u momčadi. Ovdje je na posudbi do kraja sezone, s mogućnosti otkupa i vjerujem u takav rasplet situacije. Ramon i on mogu upotpuniti jedan drugoga, a to do sada nismo imali", rekao je Boto.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

KSW 91 iz Češke 17. veljače ekskluzivno pratite na Voyo