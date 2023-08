Nogometaši Rijeke u prvoj su utakmici posljednjeg, 4. pretkola Konferencijske lige na gostovanju kod francuskog Lillea izgubili sa 1-2 (1-1).

Rijeka je povela sjajnim golom Marca Pašalića (24), poravnao je Edon Žegrova (43) da bi pobjedu Lilleu osigurao Leny Yoro (89).

Na klupi Rijeke uz sportskog direktora Darka Raić-Sudara sjedio je pomoćni trener Radomir Đalović koji je ostao jedini na Rujevici iz stožera Sergeja Jakirovića koji su preselili u Dinamo.

"Bilo je sigurno teško. Neke stvari smo teško preživljavali. Ali, ovi su mladi momci pokazali da mogu igrati ozbiljan nogomet. Igrali smo s jednom ekipom Lillea, sami znate koliko oni vrijede. Imali smo 4-5 prilika, na kraju smo mogli i do izjednačenja", rekao je Đalović nakon utakmice pa dodao:

"Boli me to što smo primili gol iz prekida. No, to je tako, ovo su mladi momci. Danas smo zaista bili izvrsni. Očekujem da ćemo za sedam dana biti još bolji. Očekujem da uđemo u Konferencijsku ligu."

"Dečki su pokazali da se mogu nositi s velikim zvijezdama, igračima koji koštaju toliko puno… To će nastaviti i u četvrtak i u svim utakmicama koje nam dolaze, u to ne sumnjam. Hvala i navijačima što su došli u ovolikom broju, uz njihovu podršku mi možemo proći Lille. Imamo teške tri utakmice ispred sebe, ali očekujemo da ćemo sve napraviti kako treba i da će svi biti sretni."

