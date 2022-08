Trener opasnog Dinamovog suparnika u play-offu Lige prvaka Bodo/Glimta, Kjetil Knutsen, u ponedjeljak je navečer najavio sutrašnji veliki sraz na stadionu Aspmyra. Prva utakmica počinje sutra u 21.00.

'Kjetil Knutsen ulogu favorita prepustio Dinamu'

Kjetil Knutsen ulogu favorita prepustio je Dinamu, ali jasno je k'o dan da Knutsen pili naopako i priprema zamku zagrebačkim plavima. Naime, Bodo/Glimt je jedna od najopasnijih domaćih momčadi u svijetu nogometa.

Bodo igra u nevjerojatnoj formi kod kuće, a fascinantan je podatak da domaću utakmicu nije izgubio dulje od godine dana. Zadnji put se to dogodilo 7. srpnja 2021. godine. U sjajnom su Norvežani nizu od pet prvenstvenih pobjeda, a u tom periodu im je gol razlika nevjerojatnih 20:2.

Forma kod kuće im je impozantna. U zadnjih sedam utakmica, računajući sva natjecanja, Bodo je postigao 34 gola, a primio tek jedan jedini. Nema sumnje, Dinamo čeka težak dvomeč za plasman u skupinu Lige prvaka.

'U dobroj smo formi i postoje svi preduvjeti za dobar rezultat'

"U dobroj smo formi i postoje svi preduvjeti za dobar rezultat. No, treba znati da je ovo samo prvo poluvrijeme, igraju se dvije utakmice i svašta se može dogoditi. Igramo povijesnu utakmicu, moramo biti svoji i igrati našu igru. Napast ćemo ih, to sigurno, ali baš nismo toliko naivni da ne vodimo računa o protivniku, znamo da je Dinamo momčad s velikim iskustvima i sjajnim rezultatima. Uglavnom, odluka neće pasti u utorak, sve će biti odgođeno do zagrebačke utakmice", kazao je strateg Bodo/Glimta i dodao:

"Mi smo autsajderi, ali spremni smo igrati na najvišem nivou i dat ćemo sve od sebe da slavimo sutra. Znam da je tamo ludo ozračje, bio sam tamo kao skaut Branna 2007. godine i bilo mi je jako drago što sam sjedio u VIP loži, daleko od tih fanatičnih navijača. Morat ćemo uoči uzvrata pripremiti igrače za taj vulkan, iako neka iskustva imamo s utakmica protiv Legije i Tome", prenose norveški mediji pressicu Bodo/Glimta.