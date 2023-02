Milan je u utorak na svom San Siru rezultatom 1:0 slavio protiv Tottenhama u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka.

Pogodak odluke zabio je Brahim Diaz u sedmoj minuti, a hrvatski reprezentativac Ivan Perišić odigrao je cijelu utakmicu za poraženu momčad.

Perišiću, bivšem igraču Milanovog ljutog rivala Intera, cijeli stadion je glasno zviždao svaki put kad je bio u kontaktu s loptom, a zvižduke je dobio i trener Spursa, Antonio Conte, koji je također bio u Interu.

"Dobro znamo da se odlučuje kroz dvije utakmice, tako da je ovo tek prvi krug. Znamo da su obje momčadi imale ozlijeđene igrače i da su bile u teškoj situaciji. Naši igrači poput Llorisa koji su danas bili van stroja vjerojatno će i dalje biti izvan terena za drugu utakmicu", izjavio je conte nakon susreta pa se osvrnuo na zvižduke:

"To je dio igre, ono što navijači rade, tako da to jednostavno moramo prihvatiti, ne kao uvredu, već obično ismijavanje i rivalstvo. Nikada nisam bio trener Milana, uvijek sam im bio protivnik u Juventusu i Interu, tako da je neminovno da će biti rivaliteta i sprdnje. Mislim da je to bilo unutar prihvatljivih granica. Želim čestitati Milanu jer su prošle sezone napravili nešto izvanredno zajedno sa svojim navijačima."