Jedan od najboljih i najomiljenijih hrvatskih HNL trenera, popularni vatrogasac Samir Toplak, trenutno je bez posla, pa se odmara na krstarenju. Tijekom današnjeg dana na svoj Instagram profil Toplak, stručnjak koji zna kako spasiti klub os ispadanja iz lige, je objavio fotografiju kako sjedi na klupi europskog i svjetskog velikana Barcelone, uz opis:

"Nikad ne reci nikad".

Samir Toplak u kolovozu je gostovao u studiju Net.hr-a i otkrio nam kako kako ga više ne smeta što ga još nisu zvali da bude trener nekog velikog kluba...

"Dok sam bio neiskusan možda me malo smetalo, ali sad se ne zamaram više sa stvarima na koje ne mogu utjecati. Imam jedan problem, to ću vam sad reći, imam jedan problem. Ono što ste mi rekli u uvodu, moj je veliki problem što me mase vole i što me vole mnogi normalni ljudi. Nekima to smeta, možda baš i zbog toga u nekim velikim klubovima se boje da možda ne bi trener bio iznad nečeg. To je neko moje mišljenje. Imam problem što me ljudi vole, a to što me ljudi vole je meni takva satisfakcija. Nevjerojatno, meni je to duševna hrana. Na ove druge stvari ne možeš utjecati, jednostavno ti netko mora dati šansu", kazao nam je, između ostalog, Samir Toplak. Taj intervju u čitavoj studijskoj verziji možete pogledati ispod.