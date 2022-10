U petom kolu skupine F Lige prvaka Real Madrid gostuje kod RB Leipziga, a za te momčadi nastupaju čak tri bivša igrača zagrebačkog Dinama.

Važnu ulogu uz momčadi domaćina imaju Dani Olmo, koji je u Leipzig stigao 2020. iz Dinama, i branič Joško Gvardiol koji je došao godinu kasnije.

S druge strane, kako je dobro poznato, ključan igrač Reala je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić koji je bio član Dinama do 2008., kada je otišao u Tottenham, a u Madridu je od 2012. No, on neće zaigrati protiv Leipziga jer ima problema s mišićem i u Realu nisu htjeli riskirati njegovu ozljedu pa su ga ostavili u Madridu.

Španjolski list AS dan prije te utakmice objavio je intervju s Olmom, u kojemu je Španjolac ishvalio našeg Modrića.

"Volim Luku Modrića. On je veliki igrač. Sviđa mi se sve na njemu, jedan je od mojih omiljenih igrača. Ima mlado tijelo s umom veterana. Na terenu radi sve kako treba", poručio je Olmo.