Ofenzivac RB Leipziga i španjolske reprezentacije Dani Olmo do subote 20. srpnja ima klauzulu u ugovoru po kojoj može napustiti klub za 60 milijuna eura.

Manchester City, Liverpool, Chelsea, Barcelona, Atletico Madrid, klubovi su koji žele dovesti bivšeg igrača Dinama.

Ako je vjerovati Gerardu Romeru, čovjeku vrlo bliskom katalonskom gigantu, Olmo će put Barcelone. No, on dodaje kako će to za posljedicu imati odlazak jedne velike zvijezde.

"Neću vam reći ime, ali su mi dva agenta dala ime nogometaša Barcelone koji će biti prodan zbog dolaska Olma. Nisam očekivao to ime", ističe Romero.

Navijači Barcelone mogu samo nagađati tko bi to mogao biti.

Rasplet oko Olma čeka i Dinamo koji bi trebao zaraditi od njegove prodaje iz Leipziga oko 6,2 milijuna eura.

