OLMO ASISTIRAO U ŠPANJOLSKOJ RAPSODIJI: Srbija se s igračem manje izvukla bod protiv Turaka

U Ligi C do prvog trijumfa je došla Slovenija Matjaža Keka, koja je u Ljubljani s 1-0 porazila Moldaviju, a Kosovo je kao domaćin izgubilo od Grćke s 1:2

Španjolski nogometaši pobijedili su u 2. kolu Lige nacija u Madridu Ukrajinu s 4:0, dok su u Baselu Švicarska i Njemačka odigrali 1:1.

Španjolci su se lakše od očekivanoga obračunali s Ukrajincima, dva gola je zabio Sergio Ramos, dok je treći gol postigao 17- godišnji Ansu Fati, postavši tako najmlađi strijelac u povijesti Furije.

Nijemci su u prvoj utakmici u sudačkoj nadoknadi primili gol i propustili pobijediti Španjolce, a i u Baselu su propustili Švicarce. Gundogan je u 14. minuti doveo Nijemce u vodstvo,a Widmer je izjednačio u 58. minuti, da bi dokraja Švicarci imali i bolje šanse za pobjedu. Nijemci još nemaju pobjedu u Ligi nacija – prošle godine nisu trijumfirali u sve četiri odigrane utakmice, a i ove sezone su na dva remija.

KEK UZEO SVA TRI BODA I VRH LJESTVICE SA SLOVENIJOM: Finci iznenadili Irce, Rusi i Mađari zabili pet golova

Slavlje Slovenaca

U utakmicama 2. kola B lige Lige nacija Rusija je slavila kod Mađarske s 3:2, dok su nogometaši Finske s 1:0 iznenadili Irsku u Dublinu. Rusi su nakon domaće pobjede nad Srbijom došli do trijumfa i na Puškaš Areni u Budimpešti. Rusija je već do 46. minute vodila s 3:0, a pokušaj povratka Mađara zaustavio se na dva postignuta gola. U ovoj skupini Srbija i Turska su u Beogradu odigrali 0:0. Srbi su od 48. minute igrali bez isključenoga Kolarova, no Turci to nisu iskoristili.

Wales je u Cardiffu svladao Bugarsku s 1:0 pogotkom Nice Williamsa u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. Do trijumfa su došli i Finci, koji su golom Jensena porazili Irsku.

