U dvoboju u kojem je zadnji ugostio vodećeg na ljestvici Hrvatska nogometne lige Gorica je protiv Dinama osvojila bod odigravši 1-1 (0-0).

Dinamo je u 60. minuti došao do vodstva pogotkom Roberta Ljubičića na asistenciju Josipa Drmića. Gorica je izjednačila u 85. minuti, kad je sjajnim udarcem sa 17 metara pogodak postigao Josip Mitrović.

Dinamo je sa 60 bodova na prvom mjestu, sa deset bodova prednosti pred drugoplasiranim Hajdukom koji ima utakmicu manje. Gorica je sa 17 bodova uvjerljivo zadnja, sa sedam bodova zaostatka za Šibenikom koji je deveti.

U prvoj utakmici od odlaska Arijana Ademija Ante Čačić nije iznenadio sa sastavom. Umjesto ozlijeđenog Brune Petkovića dvoboj u Velikoj Gorici je u vrhu napada započeo Josip Drmić, a nekadašnje Ademijevo mjesto u veznom redu zauzeo je Marko Bulat.

Dinamo je prvi došao do prilike za pogodak već u 6. minuti. Drmić je sretno došao do lopte u kaznenom prostoru, našao se točno na poziciji jedanaesterca i opalio prema vratima. Banić je bio svladan, ali je Drmićev udarac zaustavila vratnica.

Dvije minute poslije prvi su put zaprijetili domaći nogometaši, ali je Bralićev udarac glavom iz dobre pozicije završio pokraj vrata.

Drmić je i u 12. minuti dobio priliku za udarac iz dobre pozicije, no Banić je bio dobro postavljen i sigurno obranio. Probao je Drmić u 18. minuti i glavom, nakon ubačaja Stefana Ristovskog na peterac, ali je hrvatski Švicarac bio neprecizan.

Ndockyt je u 20. minuti prisilio Dominika Livakovića na prvu intervenciju preciznim udarcem s više od 20 metara. Domaći su uspjeli u 24. minuti postići pogodak, ali je u začetku akcije bilo zaleđe pa je ostalo 0-0.

Najozbiljnija prijetnja novom Dinamovom kapetanu Dominiku Livakoviću bili su udarci Joeya Suka iz šesnaesterca u 33. minuti, ali je oba puta reprezentativni vratar odlično reagirao.

U 39. minuti je na iskušenju bio domaći vratar Ivan Banić. Ristovski je pucao nakon dodavanja s Baturinom, ali je Banić uspio obraniti. Na odbijenu loptu je opet natrčao Ristovski, ali ju je poslao preko gola.

Na početku drugog dijela Dinamo je krenuo po pogodak. Bulat je u 50. minuti zagrijao Banićeve dlanove iz slobodnog udarca, a u 52. minuti je Robert Ljubičić iz obećavajuće situacije pogodio vanjski dio mreže.

Osam minuta poslije Dinamo je poveo. Ndockyt je izgubio loptu na sredini igrališta, što je iniciralo kontranapad gostiju. Drmić je ostao sam na lijevom boku, sjurio se prema golu i nakon ulaska u kazneni prostor poslao je prizemnu povratnu loptu u središte šesnaesterca. Tamo se na pravom mjestu našao Robert Ljubičić i odmjerenim udarcem s osam metara pogodio donji desni kut gola domaće momčadi. Bio je to prvi prvenstveni pogodak Ljubičića.

Goričani se nisu predavali, ali je Livaković je sve do 85. minute bio nesavladiv. No, majstorski pogodak Mitrovića nije mogao spriječiti ni ponajbolji vratar posljednjeg Svjetskog prvenstva. Loše dodavanje na sredini igrališta iniciralo je kontranapad Gorice. Loptu je na 40-ak metara primio Josip Mitrović i sjurio se po lijevom boku prema Dinamovim vratima. Kad je došao do 20-ak metara, jednim se driblingom oslobodio Josipa Šutala i sa 17 metara opalio desnom nogom. Lopta je pogodila suprotnu vratnicu i odbila se u mrežu.

Ošamućenu Dinamovu momčad u nekoliko sljedećih minuta izabranici Željka Sopića su mogli i nokautirati. Nakon kombinacije s Mitrovićem u 88. minuti je Toni Fruk sam izašao pred Livakovića, ali mu je Dinamov vratar "ušao u šut" i spriječio pogodak.

Supersport HNL, 27. kolo, subota, početak u 17 sati

Velika gorica, Gradski stadion

Gorica - Dinamo 1:1 (Mitrović 86';Ljubičić 60')

Gorica: Banić, Tomečak, Steenvoorden, Bralić, Krizmanić, Suk, Pršir, Mrzljak, Ndockyt, Fućak, Mitrović

Dinamo: Livaković, Ristovski, Šutalo, Teophile, Ljubičić, Mišić, Bulat, Ivanušec, Špikić, Baturina, Drmić

90'+8' gotova je utakmica, Dinamo je kiksao na gostovanju kod fenjeraša. Gorica - Dinamo 1:1.

90' Igrat će se još sedam minuta sudačke nadoknade.

88' Umalo potpuni preokret. Fruk je išao 1 na 1 s Livakovićem, no ne uspijeva zabiti. Sjajno mu je obranio Dinamov golman.

86' Izjednačenje. Gorica je u samoj završnici zabila za 1:1. Sjajan gol zabio je Mitrović. Pogodio je nakon kontranapda odličnim udarcem s kojih 17 metara.

80' Kratki prekid utakmice jer su baklje ubačene na travnjak.

70' Gorica je odmah nakon primljenog gola jurnula po izjednačenje, Livaković se istaknuo s nekoliko intervenicija, ali novi gol nismo vidjeli.

60' GOOOL Dinamo vodi! Drmić je ubacio, a Ljubićić sjajno reagirao i doveo Modre u vodstvo. to mu je prvi gol u dresu Dinama.

57' Dinamo puno bolji u nastavku.

50' Dobar pokušaj Bulata iz slobodnog udarca, Banić je siguran.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

45' Gotovo je prvo poluvrijeme, Gorica - Dinamo 0:0.

39' Nakon dugo vremena pokušaj Dinama. Silovito je pucao Ristovski nakon duplog pasa s Baturinom, ali ništa od gola - Banić brani.

33' Dvije velike obrane Dominika livakovića. Oba puta opasno je pucao Suk, a Dinamov golman još bolje obranio.

29' Sve je opasnija Gorica, Modri 'opasno žive'.

24' Gorica je zabila, Mirtović je zatresao mrežu, ali pogodak je poništen zbog zaleđa.

8' Gorica ekspresno uzvraća. Banić puca glavom iz dobre pozicije, ali nije precizan.

6' Umalo gol, Drmić je silovitim udarcem s desetak metara pogodio vratnicu. Uraganski su Modri ušli u utakmicu.

1' Počela je utakmica.

16.00 Stigao je sastav Dinama, u vrhu napada počinje Drmić.

U današnjem dvoboju posljednje plasirane momčadi i lidera na tablici, Dinamo će pokušati ispraviti rezultat iz prošlog susreta koji je završio 0:0 na Maksimiru prilikom otvaranja proljetnog dijela sezone.

Navijači iz 'plavog' tabora dobro se sjećaju kiksa, kao i Ante Čačić: "Gorica igra jako dobro, bodovni saldo nije adekvatan prikazanim igrama, ali teško je kad si na dnu biti učinkovit. Željko Sopić? Bio sam mu trener u Lokomotivi, radi se o jako dobrom treneru, vjerujem da će napraviti dobru karijeru."

Sopić je također najavio susret: "Dinamo je naša najkvalitetnija momčad, uvijek može imati loš dan kao u Šibeniku, čak ne bih govorio da su njegovi igrači imali loš dan u Puli gdje tek nisu zabili ono što su trebali. Definitivno su ekipa koja odskače od ostatka SuperSport HNL-a. Moramo biti koncentrirani 90 minuta kako bi anulirali njihovu kvalitetu. Protiv Dinama bi bilo pogubno da se branimo, moramo težiti da zabijemo gol."

Treba napomenuti i kako će aktualni prvak biti oslabljen izostancima, zbog ozljeda neće nastupiti Dino Perić i Bruno Petković.