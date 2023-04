Nogometaši Hajduka pobijedili su na gostovanju u Šibeniku kod istoimenog domaćina sa 3-2 (1-0) i devet kola prije kraja prvenstvene utrke došli na sedam bodova zaostatka za vodećim Dinamom koji je osvojio samo bod u Velikoj Gorici.

Najzaslužniji za pobjedu Hajduka na Šubićevcu bio je kapetan Splićana Marko Livaja. On je u 45. minuti postigao vodeći pogodak, da bi se u drugom poluvremenu prometnuo u dvostrukog asistenta. Prvo je na njegovo dodavanje Jan Mlakar zatresao mrežu u 53. minuti, a potom se u 59. minuti u strijelce upisao Rokas Pukštas.

Ivan Dolček je u 64. minuti smanjio zaostatak Šibenčana na 1-3, da bi u 90. minuti Zoran Kvržić pogodio za 2-3 i tako završnicu dvoboja učinio dramatičnijom. No, do velikog preokreta ipak nije došlo.

Hajduk je 16. pobjedom došao do 53 boda i smanjio zaostatak za vodećim Dinamom na sedam bodova, jer su Zagrepčani odigrali 1-1 u Velikoj Gorici. Šibenik je ostao na 24 boda i ima sedam bodova prednosti ispred Gorice koja je još uvijek prikovana za dno ljestvice.

Prvo poluvrijeme dvoboja na Šubićevcu prošlo je u obostrano aktivnoj igri, u kojoj su Hajdukovi igrači imali nešto više situacija iz kojih su mogli ugroziti domaćeg vratara Lovru Rogića, ali sve do same završnice to nisu uspjeli napraviti na pravi način. Šibenčani su bili manje konkretni, ali su oni prvi došli do velike prilike.

Akcija u 44. minuti mogla je završiti pogotkom, kad je Čanađija uputio prizemnu loptu s lijeve strane, a Dolček za pola koraka ostao prekratak pa je lopta je prošla kroz peterac i završila izvan granica igrališta.

Već u sljedećoj akciji Splićani su poveli. Ključnim se pokazalo dodavanje petom Benrahoua kojim je pronašao Marka Livaju. Kapetan Hajduka se sjurio u kazneni prostor, gdje ga je klizećim startom pokušao zaustaviti Stefan Perić, ali je samo gurnuo loptu tako da je najbolji strijelac HNL-a mogao lakške zaobići istrčalog Rogića i neometan pogoditi za vodstvo gostiju u 45. minuti.

U drugom poluvremenu je Hajduk krenuo furiozno po pobjedu, a ponovno je u glavnoj ulozi bio Marko Livaja. U 53. minuti je primio loptu na desnom boku, ubacio oštru loptu u peterac, gdje je na loptu natrčao Jan Mlakar i svladao Rogića.

Šest minuta poslije Livaja je navukao pažnju na sebe da bi dodavanjem izbacio u stopostotnu priliku Rokasa Pukštasa. Litavski Amerikanac je ostao oči u oči s Rogićem u pogodio njegov bliži kut za velikih 3-0.

Drama u završnici

Činilo se da je Hajduk na putu prema uvjerljivoj pobjedi, ali su Šibenčani uspjeli uvesti utakmicu u neizvjesnu završnicu.

Ivan Dolček je na dodavanje Araija u 64. minuti napravio okret na rubu kaznenog prostora i onda sjajnim udarcem pogoditi gornji desni kut Hajdukovog gola. Sve do 90. minute nije bilo većih prijetnji pred vratarima, da bi tada strijelac Dolček asistirao Zoranu Kvržiću, a ovaj s ruba kaznenog prostora pogodio donji desni kut pokraj nemoćnog Lučića.

Hajduk se do kraja utakmice uspio obraniti i ostvariti važnu pobjedu.

____________________________________________

SuperSport HNL, 27. kolo

Šibenik, stadion Šubićevac, početak u 19.10

Šibenik - Hajduk 1:3 (Dolček 67';Livaja 45'+1', Mlakar 53', Pušktaš 59')

Šibenik: Rogić, M. Matić, Perić, Dolček, Mina, Đorić, Špeljak, Arai, Đira, Čanadžija, Kvržić

Hajduk: Lučić, Mikanović, Ferro, L. Vušković, Melnjak, Fossati, Krovinović, Pukštas, Benrahou, Mlakar, Livaja

90' + 6' Gotova je utakmica, Hajduk je pobijedio Šibenik 3:2 i smanjio zaostatak za prvoplasiranim Dinamom.

90' + 4' Šibenčani su tražili penal zbog faula nad Mesom, ali sudac je ostao nijem. Kakva drama.

90' + 1' GOOOL Šibenik je zabio i drugi gol, strijelac je Kvržić. Mogu li izjednačiti do kraja utakmice?

90' Igrat će se pet minuta sudačke nadoknade.

80' Tempo igre je pao, čeka se kraj utakmice.

73' Ovoga su se navijači Hajduka pribojavali. Livaja je izašao iz igre nkakon što su mu liječnici ukazivali pomoć. Zamijenio ga je Nikola Kalinić.

67' GOOOL Šibenik je smanjio. Dolček, igrač Hajduka na posudbi u Šibeniku, je zabio krasan gol iz okreta s 18 metara za 1:3.

59' Treći gol Hajduka, stijelac je Pušktaš. Livaja se sjurio prema šesnaestercu i pronašao usamljenog Puštaša koji sigurno šalje loptu u mrežu.

53' GOOOL Livaja je nakon kombinacije s Benrahouom ubacio pred gol, a tamo nalijeće Mlakar i abija za 2:0. VAR je provjeravao akciju zbog mogućeg zaleđa Livaje, a nakon pregleda snimke pogodak je priznat.

49' Dao je ovo ušlo, bio bi to gol sezone. Benrahou je pokušao zabiti škaricama nakon livajinog ubačaja, ali nije dobro zahvario loptu. Odmah nakon toga Mikanović je pao u šesnaestercu nakon što je na njega naletio Arai. Bijeli su tražili penal, ali sudac je ostao nijem.

46' Počelo je drugo poluvrijeme. Nema promjena u sastavima.

45'+3' Gotovo je prvo poluvrijeme, Hajduk ide na odmor s golom prednosti.

45'+1' GOOOL Hajduk vodi. Nakon sjajnog proigravanja Benrahoua Livaja je izbio pred Rogića, zaobišao ga i posremio loptu u mrežu.

41' Majstorija Livaje. Poslao je sjajnu loptu prema Benrahouu, no Hajdukov ofenzivac nije uspio stići do nje.

28' Benrahou puca iz slobodnog udarca na 30 metara, Rogić ponovno sjajno brani.

23' Najbolja šansa za Hajduk. Mlakar je s lijeve straneposlao loptu prema Livaji, a on pucao u donji desni kut, no rogić novom sjajnom intervencijom to zaustavlja.

17' Još jedan dalekometni pokušaj Krovinovića, ali ovaj put to ne ide u okvir gola.

11' Prvi pokušaj Šibenika. Biši dinamovac Đira pucao je iz dobre pozicije, no nije precizan.

6' Uraganski početak Hajduka. Krovinović je sada sjajno pucao s tridesetak metara, Rogić čudeno brani.

2' Opasan pokušaj Hajduka na samom početku. Pukštas je pucao glavom nakon kornera, a lopta odlazi malo pored stative.

1' Počela je utakmica na Šubićevcu.

19.00 Hajduku se otvara velika prilika. Pobjedom bi se bijeli dodatno približili prvoplasiranom dinamu koji je u utakmici koja je odigrana u ranijem terminu odigrao samo 1:1 na gostovanju kod Gorice.

17.55 Stigli su sastavi, Livaja, čiji je nastup bio upitan zbog ozljede, igra od prve minute za Hajduk.

__________________________________________________

U dvoboju na Šubićevcu od 19:10 sastat će se Šibenik i Hajduk, a Bijeli dobro znaju kako je teško gostovati u Krešimirovom gradu jer je nakon posljednjeg susreta Valdas Dambrauskas bio smijenjen.

Tri boda će biti još teže uzeti ako ne bude igrao Marko Livaja: "Trenirali smo bez Marka. Ako budemo morali igrati bez njega Kale je tu. Poznavajući Marka ne bih puno stavio na to da neće igrati."

Sadašnji trener Hajduka Ivan Leko najavio je susret: "Bit će teška utakmica. Imamo protivnika koji je s ovim trenerom krenuo sezonu, sad se vratio, on izgubi svaku petu utakmicu. Uzeli su četiri boda protiv Osijeka i Dinama. Sigurno će biti puni samopouzdanja i vjere da nas mogu dobiti. Čeka nas neizvjesna, tvrda utakmica. Po tradiciji nam je Šibenik jedno od težih gostovanja.“

Damir Čanadi, trener Šibenika: "Posljednji rezultati pokazali su da znamo igrati protiv velikih ekipa. Mislim da je naša momčad dosta napredovala. Bit će drukčije nego u prvoj domaćoj utakmici protiv njih, tad smo sretno izvukli 1:1, bili su bolji tada. Danas smo mi dosta drukčiji, a i oni su. Bit će drukčije i nego protiv Dinama. Hajduk ima drugi tip igrača nego Dinamo pa ćemo tražiti drukčije ideje."