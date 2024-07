Cardoso Varela (15), jedan od najtalentiranijih portugalskih nogometaša, nestao je nakon finala kadetskog Europskog prvenstva protiv Italije (pobjeda Talijana 1:0) 5. srpnja, objavili su prošlog vikenda portugalski mediji. Objavili su da su za njegov nestanak krive nesuglasice između njegovog kluba Porta i njegovih menadžera. Menadžeri su navodno tražili tri milijuna eura kako bi Varela nastavio igrati za Porto, a klub to nije htio platiti pa su odlučili povući neuobičajen potez i Varela je samo - nestao.

Menadžeri su dogovorili da nastavi karijeru u jedom njemačkom klubu, no kako još nije napunio 16 godina on ne može potpisati ugovor i objavljeno je da se sada nalazi u Hrvatskoj. Odveli su ga u hrvatskog niželigaša Dinamo iz Odranskog Obreža, za koji će igrati do 29. listopada, dok ne napuni 16.

Kad je objavljena vijest o njegovom nestanku, oglasio se njegov menadžer Faustino Gomes.

"Ni u jednom trenutku moje ime nije službeno uvršteno u dokumente, bilo kao punomoć ili ugovor s Pumom i Portom. Cardosova obitelj je sve potpisivala. Pred nadležnim organima je dokazano da ne postoji otmica. Predsjednik André Villas-Boas je svega nekoliko dana prije izabran. Učinio je sve da se ovaj slučaj oko ugovora okonča, ali nije bilo dogovora s obitelji. Inzistirao sam da se zakaže još jedan sastanak, ali do njega nije došlo", rekao je u jednom dahu pa poručio:

"Neka bude jasno, uloga predstavnika igrača nikada neće biti iznad obitelji. Ona je glavna. Ne mogu napustiti klinca koji ništa nije kriv i ima veliku naklonost prema meni, samo zato što se nije dogovorio s klubom.".

O njegovom slučaju Porto je obavijestio portugalski Savez, naš HNS, FIFA-u i državne vlasti.

