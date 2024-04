Nakon Skupštine HNS-a pred medije je izašao Marijan Kustić i odmah se dotaknuo teme stranaca suđenja.

“Svjesni smo da se jako dobro pokazalo u utakmicama u kojima su sudili. Mislim da ćemo u idućim danima donijeti još neke konkretne odluke po pitanju Sudačke komisije. Imao sam sastanak s gospođom Ladom Rojc oko izvještaja povjerenstva koje smo oformili nakon puštanja VAR snimaka u javnost pa nakon toga donijeti odluke. Nije se donijela definitivna odluka, ali idemo prema stranom povjereniku za suđenje”,

Strani suci su se odlično pokazali.

“Postoje greške i kod stranih sudaca. Percepcija je takva kakva jest, a to možemo riješiti konkretnim odlukama. Siguran sam da ćemo to napraviti. Pokazalo se da Savez želi da sve bude regularno i transparentno. Žalosti me što nemamo suca na velikom turniru ali kada imate igrača, trebate ga istrpjeti. Pogotovo kod mladih - oni moraju imati našu podršku. I trebamo istrpjeti neke greške. Bitno je da nema namjeru.”

Finale Kupa igra se na dvije utakmice.

“Dobra odluka. Na Rujevici su bila velika oštećenja. Razgovarajući sa svima, zaključili smo kako je najbolje rješenje da se igraju dvije utakmice. Pričali smo i s kolegom iz Slovenije i oni su blizu da krenu tim smjerom”, zaključio je Marijan Kustić.

