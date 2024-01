Kao grom iz vedra neba stigla je u petak ujutro vijest da će Nijemac Jürgen Klopp na kraju sezone napustiti Liverpool.

Ovaj 56-godišnji stručnjak na Anfield je stigao 8. listopada 2015. te je uspio nakon 30 godina čekanja klubu donijeti toliko željeni naslov prvaka u Premier ligi 2020. godine. Godinu dana ranije s Redsima je osvojio i Ligu prvaka. Vodio je klub u 464 utakmice te ostvario 288 pobjeda, 96 remija i 80 poraza.

"Shvatiš da više nismo mladi i da ne skačeš visoko kao nekada. Nisam o tome razmišljao namjerno, jednostavno se dogodilo. Ovaj klub, pogotovo s momčadi koju imamo, treba vrhunskog trenera na tom nivou. Kako ja ne mogu biti, morao sam to reći klubu i trenerima. Misli da je to prava stvari"; započeo je Klopp na konferenciji za medije pa nastavio:

"Radim kao trener već 24 godine i kada imaš karijeru kao ja ulažeš sve što imaš. Shvatio sam da moji resursi nisu beskrajni. Nisam više mlad i ne mogu više skakati kako sam mogao nekad. Kada sam donio odluku osjetio sam olakšanje. Danas nisam tako emotivan kao što ću biti kada bude gotovo."

"Nakon današnjeg dana više neću odgovarati na pitanja o toj odluci do kraja sezone. Morao sam reći nekim dragim ljudima ovu odluku ranije i bilo je suza, ali to je normalno nakon toliko vremena zajedno. Igrači nisu imali puno pitanja, drugačije je nego kada trener dobije otkaz."

Klopp je ugovor s Liverpoolom imao do ljeta 2026., no sada je jasno da ga neće odraditi do kraja.

"Tu sam gdje jesam zbog toga kakav sam. Ako više ne mogu, onda ljudima kažem da prestajem. Kada sam potpisivao novi ugovor, bio sam uvjeren da ću izdržati do 2026. Podcijenio sam svoju razinu energije."

"Nikada nisam živio normalnim životom, to je istina. Bilo mi je dovoljno tri ili četiri slobodna tjedna ljeti. Planovi? Nijedan klub, nijedna reprezentacija sljedeće godine, nijedan drugi engleski klub, to mogu obećati. Čak i da nemam što jesti, to se neće dogoditi."

"Kada sam rekao 'Liverpool 2.0', nisam mislio na sebe u sljedećim godinama. Ovdje će doći vrhunski trener, igrati dobar nogomet. Pred klubom je prekrasna budućnost, to je sve što želim, a ne biti neki putnik koji remeti taj proces."

Kao potencijalni nasljednik spominje se njegov pomoćnik Pep Lijnders.

"Ja ću uzeti pauzi, ali ostali su spremni. Utjecaj koji je Pep imao u posljednjih nekoliko godina nema premca. Zahvalan sam mu, imao je toliko novih vizija."

