Dinamo je na Poljudu u polufinalu Kupa pobijedio Hajduk sa 1-0, a nakon utakmice su domaći navijači upali na teren i radili veliki nered koji se preslio na ulice, zbog čega će splitski klub biti zasigurno drkonski kažnjen. No, to nije jedina loše vijest za Bijele - nakon što su primili pogodak, ozlijedio im se vratar Lovre Kalinić, a prema prvim prognozama očekivala ga je pauza do kraja sezone, no čini se da to nije istina.

Kako je objavila Slobodna Dalmacija, Kalinić ipak nije teže ozlijeđen. On će propustiti debi s Rijekom ove nedjelje, no očekuje se da bi se ubrzo mogao vratiti u momčad.

Hajduk je, podsjetimo, u ozbiljnim problemima za nastavak sezone jer drugi golman Ivan Lučić, koji je zamijenio Kalinića, ima problema s koljenom, a ozlijeđen je i treći vratar Borna Buljan.

