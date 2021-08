DINAMOVCI OTPUTOVALI U POLJSKU / 'Odlazimo mirni i stabilni, vrućeg srca, ali hladne glave'

Nogometaši zagrebačkog Dinama otputovali su u ponedjeljak u Varšavau na uzvratnu utakmicu 3. pretkola Lige prvaka s Legijom. Prvi susret na Maksimiru završen je rezultatom 1:1 pa Modri u Poljskoj moraju pobijediti kako bi se plasirali u play-off najelitnijeg europskog klupskog natjecanja. "Ispred nas je uzvrat koji čekamo u dobrom ozračju. Već u prvoj utakmici smo napravili puno toga dobroga, izdominirali smo u fazi napada, napravili smo neke korekcije u fazi obrane i vjerujemo da će to biti dovoljno za prolazak u sljedeću rundu natjecanja", rekao je trener Dinama Damir Krznar pa zaključio: "Stabilnost izvedbe je najbitnija u ovoj utakmici. Otići u Varšavu vruća srca i hladne glave, probati utakmicu planski privesti kraju. Dinamo je spreman nositi se s pritiskom. On je jednak na obje strane, mi to možemo nositi, puno takvih utakmica smo već odigrali. Moramo biti svjesni da u ovoj jednoj utakmici moramo ispoštivati plan, odraditi utakmicu hladno, racionalno i mudro. Rezultat proizlazi iz te stabilnosti." Ukupni pobjednik susreta Legia - Dinamo u četvrtom pretkolu igrat će protiv pobjednika okršaja Šerif - Crvena zvezda u kojem je u prvom dvoboju u Beogradu također bilo 1-1. Uzvrat je u Tiraspolu također u utorak. U slučaju poraza od Legije, Dinamo će natjecanje u Europi nastaviti u kvalifikacijama za Europsku ligu i to protiv praške Slavije ili Ferencvarosa.