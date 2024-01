Wolvesi su pobjedom 2:0 izbacili West Bromwich Albion u četvrtom kolu FA kupa nakon što je utakmica bila prekinuta preko pola sata zbog sukoba navijača. Sve je kulminiralo nakon drugog pogotka Wolvesa u 78. minuti kada je izbio sukob blizu dijela tribina gdje su smještene obitelji domaćih igrača, odmah do tribine s gostujućim navijačima. Nekoliko navijača Wolvesa zateklo se na dijelu rezerviranom za domaće navijače i slavilo gol svoje ekipe. Letjeli su razni predmeti sa svih strana i sudac je poslao igrače u svlačionice. Među uhićenima je i šesnaestogodišnjak koji je priveden zbog posjedovanja oružja u pubu prije utakmice.

Policija West Midlandsa potvrdila je da je nakon jučerašnjeg kaosa u drugom poluvremenu izvršeno šest uhićenja, a jedna je osoba prevezena u bolnicu s ozljedama glave. John, navijač West Broma koji ima sezonsku ulaznicu na tribini Birmingham Roada, rekao je da je navijač Wolvesa na West tribini 'poskočio' kad su Wolvesi postigli svoj drugi gol.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nastao je pravi pakao s hrpom ljudi koji su trčali prema tamo i pokušavali udariti čovjeka koji je provocira, ali spasio ga je jedan od redara. On je i dalje imao osmijeh na licu i još uvijek ih je pokušavao provocirati", rekao je za The Athletic te dodao da se grupa navijača West Broma okupila na dnu West tribine, a drugi su pretrčali s tribine Birmingham Roada, što je značilo da su bili zarobljeni dok policija ne oslobodi put da ih izvuče.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iskreno, bilo je prilično mračno. Bilo je dosta navijača s invaliditetom ispred tribine koje je trebalo izvesti van, a Kyle Bartley je ušao i izveo svoju djecu. I Erik Pieters također je bio na dnu pokušavajući smiriti ljude."

Menadžer West Broma Carlos Corberan kasnije je potvrdio da članovi obitelji nijednog igrača nisu ozlijeđeni, ali su nasilni nemiri, zbog kojih je FA brzo pokrenuo istragu, potpuno zasjenili natjecanje. West Brom se sada suočava s kaznom, a FA je izdao priopćenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nered koji se dogodio na derbiju između West Bromwich Albiona i Wolverhampton Wanderersa potpuno je neprihvatljiv. Ponašanje svih uključenih je opasno i neoprostivo. Istražit ćemo ove ozbiljne incidente zajedno s klubovima i nadležnim tijelima te će se poduzeti odgovarajuće mjere", stoji u priopćenju Saveza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nogometni klub West Bromwich Albion najoštrije osuđuje neugodne scene koje su prekinule nedjeljni Black Country derbi kod The Hawthornsa. Klub će surađivati ​​s policijom West Midlandsa i Nogometnim savezom kako bi u potpunosti istražili incidente. Svaka osoba uključena u nered bit će podvrgnuta zabrani kluba, uz potencijalnu kaznenu istragu", stoji u priopćenju WBA-a.

Zamjenik predsjednika Policijske federacije West Midlandsa Jase Dooley pohvalio je hrabrost policijskih službenika rekavši da su policajci spriječili masovni nered.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bez policajaca i redara kluba bio bi to apsolutni pokolj. Policajci su spriječili veliki nered. Vrlo brzo bi eskaliralo. Bio je to nevjerojatan rad naših kolega. Od vrha do dna, bilo je dobro isplanirano i svi bi trebali biti vrlo ponosni."

Jase je rekao da je policajac koji je viđen na televizijskom prijenosu utakmice kako ga guraju niz stepenice trenutno 'dobro'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Policajac ima modrice na nogama i leđima, ali bit će dobro. Želim mu brz potpuni oporavak. Policajci sada pregledavaju snimke kamera, a ako se vidi da je netko gurnuo našeg policajca, mi ćemo ga identificirati i uhititi. Naši članovi ne bi se trebali suočavati s nasiljem ili prijetnjom nasiljem, u bilo kojem okruženju, samo zato što obavljaju svoj posao. To je potpuno neprihvatljivo. Ako netko ima informacije o tome tko je uzrokovao probleme neka se obrati policiji."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ukupno šest osoba - četiri navijača West Broma i dva navijača Wolvesa uhićeno je u vezi s neredom. Svi su u međuvremenu pušteni na slobodu dok istraga traje.

"Nekoliko policajaca je ozlijeđeno, a mi smo već započeli proces pregledavanja dokaza, uključujući video snimku nošenja tijela i nadzorne kamere kako bismo osigurali da identificiramo i uhitimo sve uključene u nadolazećim danima i tjednima.", rekao je Glavni inspektor Tim Robinson, iz nogometnog odjela policije West Midlandsa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Korona kaos u Premier ligi