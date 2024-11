Odgođena Kup utakmica može se odigrati tek na proljeće, Bjelica: 'Drago mi je da je odgođeno'

Zbog natopljenog terena u Bjelovaru odgođena je Kup utakmica između Bjelovara i Dinama. Ostali smo uskraćeni za spektakl pred 5 tisuća ljudi, ali odluka je logična s obzirom u kakvom je stanju teren i da kiša cijeli dan nemilice pada.

Sportske novosti neslužbeno doznaju da bi se utakmica trebala odigrati tek na proljeće. Teško ju je i smjestiti prije s obzirom na Dinamov raspored. Samo je još jedan termin slobodan kroz tjedan u 2024., a to je onaj između predzadnjeg i zadnjeg kola ove ligaške polusezone. Tako će Dinamo 14. prosinca igrati u gostima kod Lokomotive, a tjedan dana poslije na rasporedu je domaći sraz s Varaždinom. Između tih dvoboja, Dinamo nema nikakvih obveza, pa se sad i to nameće kao mogućnost za ogled s Bjelovarom, ali bi to moglo predstavljati problem za domaći sastav jer taj trećeligaš sa svojom polusezonom završava već 1. prosinca, odnosno barem dva i pol tjedna prije tog mogućeg susreta s Dinamom. Ne odgovaraju mu ni termini prije nego što Dinamo započne s drugim dijelom sezone, recimo tamo sredinom siječnja, jer natjecanje u Drugoj NL ne kreće sve do 22. veljače.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Facebook/NK Bjelovar

Nenad Bjelica izjavio je da je zadovoljan odlukom da se utakmica odgodi zbog bojazni za svoje igrače: "Prije svega, utakmica je trebala biti praznik nogometa za Bjelovarčane i za brojne gledatelje koji su na stadion došli uživati. Da, drago mi je što je susret otkazan jer prijetile su nam neželjene povrede, ali i prehlade igrača, što nam nije potrebno pred težak raspored koji je pred nama. U svakom slučaju, utakmica će se odigrati u boljim uvjetima tako da će svi ipak doći na svoje", rekao je Dinamov strateg koji se okreće suboti i utakmici s Rijekom dok Bjelovarčane čeka domaća utakmica s Kustošijom u 2.NL

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo čekaju tri utakmice u tri natjecanja u sedam dana, Bjelovar, Rijeka, Borussia

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa