U sjedištu Hrvatskog nogometnog saveza održan je ždrijeb za prvenstvo HNL-a u 2022./2023. godini. U prvom kolu nove sezone Hrvatske nogometne lige koja starta 16. srpnja igrat će Istra 1961 - Hajduk, Varaždin - Slaven Belupo, Dinamo - Lokomotiva, Osijek - Gorica i Šibenik - Rijeka. Već u drugom čeka nas Jadranski derbi, dok je veliki na rasporedu u petom kolu. Novost u novoj sezoni je povratak HNL-a na HTV.

“Prije svega, sretni smo i zadovoljni da je došlo do dogovora između Hrvatskog telekoma i Hrvatske radiotelevizije te da se HNL ponovno vraća na nacionalnu televiziju. To je dobro za hrvatske klubove i navijače. U povijesnom ugovoru koji smo potpisali, jedna od glavnih stavki bila je da se HNL vrati na nacionalnu televiziju tako da nas to posebno veseli. Siguran sam da će ljudi koji će raditi na tom projektu na HRT-u, omogućiti našim gledateljima dobar program”, rekao je Marijan Kustić, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza.

HTV ima zagarantiran prijenos 27 utakmica po sezoni, odnosno ukupno 108 utakmica u četiri godine, na koliko je potpisan ugovor.