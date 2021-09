Uvjerljivo najveće iznenađenje večeri je pobjeda Šerifa na Santiago Bernabeu protiv madridskog Reala (2-1) u skupini D. Moldavski klub, koji je u kvalifikacijama izbacio hrvatskog prvaka Dinama, do pobjede je došao u 89. minuti golom Thillija.

Da bi večer u Madridu mogla biti čudna nagovijestio je Jakšibajev koji je u 25. minuti doveo goste u vodstvo. Real je napadao, pokušavao i tek u 65. minuti izjednačio kada je Benzema pogodio s bijele točke. Odmah nakon izjednačenja u igru je ušao i kapetan Vatrenih Luka Modrić koji je vrlo brzo imao sjajnu šansu, ali je njegov gromoviti udarac uspio „tek“ nokautirati suparničkog vratara.

Objašnjenje poraza

Nakon utakmice trener Real Madrida, Carlo Ancelotti i veznjak Casemiro pokušali su objasniti što se dogodilo.

''Ovakvu utakmicu nismo očekivali. Nismo bilo fokusirani u obrani. Imao sam utakmicu pod kontrolom, ali moglo bi se reći da nisam imao sreće. Imali smo puno prilika, ali istina je da su nas iznenadili u ta dva navrata kad su zabili. Večeras je bila loša sreća za Real. Igrali smo dobro, ali nekad vam se dogodi da nemate sreće'', rekao je Ancelotti.

Slično veli i Casemiro.

"To je nogomet. Imali su dva udarca na gol i zabili su dva gola, a mi smo pucali dvadeset ili koliko već puta. U ovakvim utakmicama moraš biti oprezan, ali ti se može dogoditi da izgubiš. Dobro smo igrali, bilo je šansi, a njihov golman je bio fantastičan. Moramo im čestitati... Kontrolirali smo utakmicu, bili smo stvarno puno bolji. Ove sezone smo znali igrati loše i pobijediti, a sad smo igrali dobro i nismo pobijedili. Tako to ide, ako ne igraš koncentrirano, to ti se dogodi. Sezona je još duga i vjerujem da nećemo imati problema oko prolaska skupine", rekao je Casemiro.