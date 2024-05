Hrvatska futsalska reprezentacija igrat će u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u Latviji i Litvi 2026. godine u skupini 5 u društvu Azerbajdžana, Švedske i Grčke, odlučeno je na ždrijebu održanom u sjedištu Europske nogometne federacije (UEFA) u Nyonu.

Hrvatska je ušla u ždrijeb kao jedan od deset nositelja, uz Portugal, Španjolsku, Kazahstan, Ukrajinu, Sloveniju, Finsku, Francusku, Poljsku i Srbiju.

U kvalifikacijama će sudjelovati 40 reprezentacija - 34 najbolje na UEFA-inoj ljestvici i šest kvalifikanata koji su bili uspješni u pretkolu.

Reprezentacije su podijeljene u 10 skupina po četiri ekipe, a izravan plasman na EP izborit će deset pobjednika skupina, dok će osam najboljih drugoplasiranih momčadi igrati u dodatnim kvalifikacija, nakon kojih će biti poznata posljednja četiri preostala putnika.

Kvalifikacije će se igrati u četiri FIFA termina, od 9. do 18. prosinca 2024. godine te od 27. siječnja do 5. veljače, od 3. do 12. ožujka te od 7. do 16. travnja 2025. godine.

Na Europskom prvenstvu koje će se održati od 18. siječnja do 8. veljače 2026. nastupit će 16 reprezentacija. Domaćini natjecanja bit će Litva i Latvija.

"Zadovoljan sam ždrijebom, Azerbajdžan će biti najteži protivnik u borbi za prvo mjesto i izravan plasman, ali uvjeren sam da Hrvatska ima kvalitetu na temelju koje može opravdati ulogu prvog nositelja i nadati se izravnom plasmanu na Europsko prvenstvo. Naravno da maksimalno uvažavamo sve protivnike u skupini, izbornik Švedske Matija Đulvat nas jako dobro poznaje i te će utakmice biti prilično nezgodne. Međutim, pokazali smo već da se možemo nositi s izazovima i vjerujem da će momčad biti na visini zadatka," poručio je za HNS hrvatski izbornik Marinko Mavrović.

Podsjetimo, hrvatsku futsalsku reprezentaciju u rujnu ove godine očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu u Uzbekistanu gdje će igrati u skupini B s Brazilom, Kubom i Tajlandom.

ŽDRIJEB SKUPINA KVALIFIKACIJA ZA EP 2026.

Skupina 1: Ukrajina, Rumunjska, Njemačka, Cipar

Skupina 2: Finska, Italija, Bjelorusija, Malta

Skupina 3: Poljska, Slovačka, Moldova, Turska

Skupina 4: Slovenija, Mađarska, Crna Gora, Norveška

Skupina 5: HRVATSKA, Azerbejdžan, Švedska, Grčka

Skupina 6: Kazahstan, Armenija, Danska, Albanija

Skupina 7: Portugal, Nizozemska, Sjeverna Makedonija, Andora

Skupina 8: Španjolska, Bosna i Hercegovina, Engleska, Švicarska

Skupina 9: Srbija, Češka, Belgija, Austrija

Skupina 10: Francuska, Gruzija, Kosovo, Bugarska