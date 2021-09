Mateo Kovačić je prvi put u Premier ligi u istoj utakmici postigao pogodak i imao asistenciju, zahvaljujući čemu je europski prvak Chelsea na svom Stamford Bridgeu svladao Aston Villu s 3:0 u dvoboju 4. kola engleske Premier lige proteklog vikenda.

Kovačić je u 15. minuti sjajnim dodavanjem izbacio Romelua Lukakua u sjajnu priliku, koju je belgijski napadač iskoristio za svoj prvi pogodak u dresu Chelseaja na Stamford Bridgeu. Iako je Aston Villa bila vrlo opasna, zahvaljujući sjajnim intervencijama Edourada Mendyja domaća momčad je sačuvala mrežu, a bila je kirurški precizna u realizaciji.

U 49. minuti je Mateo Kovačić osjetio kratko dodavanje gostujućeg kapetana Tyronea Mingsa prema vrataru Jedu Steeru, prvi došao do lopte i proslijedio ju u mrežu.

Mateo u momčadi kola

Kovačić je tako po prvi put u Premier ligi zabio i asistirao u istoj utakmici. To mu je treći put da mu je tako nešto pošlo za rukom u ligama petice. Prvi put u dresu Intera protiv Sassuola 2014. godine, a drugi put je to napravio kao veznjak Reala tri godine kasnije. Bilo je to u susretu sa Sociedadom.

Zato ni ne čudi da je Mateo dobio novo veliko priznanje. Naime, Kovačić je uvršten u momčad kola prema dvije relevantne statističke stranice - Who Scored i SofaScoreu.

Hrvatski reprezentativac ponovo je pokazao o kakvom se tu igraču radi. Društvo mu u najboljoj momčadi kola prave Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Trent Alexander-Arnold i još mnoge zvijezde Premier lige.