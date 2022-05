Točno ovo mi je bilo potrebno, da zaradim poštovanje, zadovoljno je nakon slavlja Reala u finalu Lige prvaka rekao 30-godišnji vratar madridskog kluba Thibaut Courtois.

Ako bi se trebalo birati najboljeg igrača u nokaut fazi sezone Lige prvaka vjerojatno bi belgijski vratar bio prva opcija jer je spašavao svoju momčad od PSG-a i Chelseaja do, pogotovo utakmica protiv Manchester Cityja i u finalu protiv Liverpoola.

"Po društvenim mrežama sam vidio mnogo poruka u kojima se najavljivalo kako ću biti ponižen. Mnogi su me podcjenjivali, a dogodilo se upravo suprotno. To mi je trebalo, ovakva utakmica i pobjeda su mi trebali za sav naporan dan. Da zaradim poštovanje kojeg očito nemam na Otoku. Neizmjerno sam sretan zbog Reala, naših navijača, ali i sebe", rekao je Courtois.

Nekoliko puta u finalu belgijski golman je fantastično reagirao. Posebno je u očaj dovodio Salaha koji je u nastavku utakmice imao dvije-tri odlične šanse, a zaustavio je i udarac Manea u prvom poluvremenu kada je odbio loptu u vratnicu.

"Kada sam trebao biti pravi, kada me momčad trebala bio sam tu za nju. Samo ću to reći. Dalje idem slaviti“, poručio je Belgijanac koji je od 2011. do 2018. godine bio član Chelseaja, iako je polovicu tog razdoblja boravio u madridskom Atleticu na posudbi.

Zanimljivo je bilo pak gledati kako je novinar ZDF-a isprovocirao Tonija Kroosa nakon utakmice. Naime, pitao ga je je li bio iznenađen koliko je Liverpool dobar i kako je uspio 'ugušiti' Real.

"Imao si 90 minuta da smisliš što ćeš pitati nakon utakmice i ti si uspio smisliti ovakva dva usrana pitanja. Dva negativna pitanja, odmah se vidi da si njemački novinar, nema nikakve dileme oko toga", poručio je Kroos.

"Nismo igrali bilo kakvu utakmicu, već finale Lige prvaka", rekao je za kraj i otišao.