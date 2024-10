Poznati novinar o Mbappeu: 'Real žali što je došao, samo ga je Perez htio'

Kad je Kylian Mbappé došao ovo ljeto u Real Madrid puno toga se očekivalo od njega. Mnogi su taj transfer smatrali jednim od najvažnijih u povijesti te ga poistovjećivali s dolaskom Cristiana Ronalda 2009. Madridski klub uvijek je velikih apetita i s Mbappéom je trebala početi nova era, no Francuz se nije najbolje snašao u klubu.

25-godišnjak je zabio 7 golova u 11 nastupa, no ne izgleda toliko dominantno kao posljednjih godina, a još ga sad i prati optužba za silovanje koje on demantira kao 'fake news'.

Naravno za prilagodbu u klubu poput Reala treba vremena, no poznati novinar Romain Molina iznio je neka šokantna svjedočanstva o tome kako zapravo realovci gledaju na Francuza. Otkrio je za Colinininterview kako nisu svi bili oduševljenim Mbappéovim dolaskom u Real.

"Požalili su što su ga doveli. To jamčim. Govorio sam o tome neslužbeno Uopće nije pokazao ono što su očekivali. Bio je to hir Florentina Pereza. Samo ga je on želio", oštar je bio Molina

"Perez je uvijek volio velike igrače. Također ima sinovski odnos s njim. Klub je uništen, prvo njegovom razinom izvedbi, koja uopće nije na očekivanoj razini, u svlačionici nije sjajna, ali to nije nužno Mbappéova krivnja.

"Mislim da je Real napravio veliku grešku. Nije imao predsezonu, igrao je odmah, za razliku od Bellinghama."

"Kad vidite kakav je Mbappé fizički s 25 godina, ne možete mi to objasniti. Nikada nisam vidio to fizičko opadanje koje on ima u 25. godini", zaključio je.

Naravno Real je po uspjesima jedan od najveći ako i ne najveći klub svijeta stoga kad mu ne ide njegove prve zvijezde odmah su na tapeti. Molina je svakako prestrog prema Mbappéu, vrijeme će pokazati koliko će Francuz donijeti Kraljevima.

Kad je Luka Modrić došao u Madrid 2013. proglašen je najgorim pojačanjem, no Luka je s vremenom pokazao kakva je igračina i postao najtrofejniji igrač u povijesti kluba.

