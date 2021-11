Novi trener Hajduka Valdas Dambrauskas u subotu ima trenerski debi na klupi Bijelih. Od 17:05 na Poljudu Hajduk igra protiv Hrvatskog dragovoljca.

Dambrauskas je preuzeo momčad prije tri dana, odradio je par treninga, a u subotu će probati uzeti prve bodove protiv fenjeraša.

Bivši trener Gorice ima težak zadatak pokrenuti momčad kojoj u posljednje vrijeme baš i ne ide. Hajduk je prosipao bodove na sve strane i to protiv momčadi protiv kojih je morao pobjeđivati.

Danas je od 13 sati Hajduk održao pressicu s novoizabranim trenerom prve momčadi...

"Nisam očekivao ovo, ali kad Hajduk zove ne možeš reći ne. Znam što Hajduk znači ljudima. Ja sam profesionalac. Sada sam u Hajduku i 'poginut ću' za njega", kazao je Dambrauskas i zapalio Split i Dalmaciju, navijački puk Bijelih koji obožava ovakve izjave. "Poginut za Hajduk se mora ako triba", reći će Torcida...

No, isto tako Dambrauskas mora znati kako navijači Hajduka jako dobro pamte stvari i sve izrečeno trebat će imati pokriće. Poznata je dobro ta splitska euforija koja se zna dići do neshvatljivih razina ali isto tako često zna pasti dolje i eksplodirati, stvoreni iz toga "balon nezadovoljstva".

Ustoličenje Dambrauskasa na klupu Hajduka posljednja je šansa aktualnoj vlasti i klubu da se rezultatski konačno krene naprijed. Jer, u slučaju kiksa i s Dambrauskasom, navijači će pokazati palac dolje a svi znamo što to na Poljudu znači...

'To su samo tračevi'

Novinare na presici je zanimala i kronologija dolaska na Poljud i kada su započeli prvi kontakti s upravom Hajduka.

"Ne znam vam ja to, ne pratim bugarske medije niti tračeve ali ako su to rekli čim sam napustio Ludogorec, onda su to samo tračevi, a sada mogu samo reći da sam sretan što sam dio Hajduka i što mi je dano povjerenje. Želim pokazati da će Hajduk biti velik ponovno, ja sam tu da im pomognem, rekao je Litavac na pitanje o bugarskim medijima, koji su izjavili kako je pregovore s Hajdukom započeo odmah nakon napuštanja klupe Ludogoreca.

