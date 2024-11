Još problema za Dinamo. Upitan nastup Mišića protiv Rijeke

Dinamo stvarno nema sreće s ozljedama posljednjih dana. Nakon što je jučer Petar Sučić isključen do kraja godine zbog puknuća metatarzalne kosti, danas je izašla vijest kako je za sutrašnju utakmicu protiv Rijeke upitan i Josip Mišić.

Doduše nije to novost jer Mišić ima problema s mišićem još od utakmice sa Slovanom u Ligi prvaka pa zato nije ni nastupio u zadnjem prvenstvenom ogledu protiv Gorice. Očekivalo se kako će se Mišić sto posto oporaviti do utakmice s Rijekom, ali on još nije odradio trening punim intenzitetom iako se osjeća bolje nego prije reprezentativne stanke. Vidjet ćemo koju će utakmicu Bjelica prioritizirati, subotnju protiv Rijeke ili onu s Borussijom u Ligi prvaka za koju bi Mišić trebao biti potpuno spreman, ako ne obnovi ozljedu u prvenstvu. Ipak, za očekivati je kako će Mišić, jedan od ključnih igrača, svejedno nastupiti protiv Rijeke budući da bi Modri pobjedom skočili na drugo mjesto prvenstvene ljestvice.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dinamovi problemi s kadrom ne staju samo kod dvojice veznjaka. Još uvijek nije poznato ni kakva je situacija s otprije ozlijeđenima Petkovićem i Nevistićem. Budući da Dinamo u sljedećih osam dana očekuju tri vrlo teške i bitne utakmice protiv Rijeke, Borussije i Hajduka, ovi problemi s ozljedama nisu mogli doći u gore vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: Đalović najavio derbi na Maksimiru. Teška ozljeda Dinamovog veznjaka

