NOVI PREOKRET! MANDŽUKIĆ DOBIO NEMORALNU PONUDU: Nema šanse da Manchester United ovo nadmaši

Mandžukić je do sada bio na dobrom putu za Manchester, ali…

Sezonu iz noćne more ima hrvatski nogometaš Mario Mandžukić. Novi trener Juventusa Maurizio Sarri ne želi znati za Hrvata, isključio ga je iz svih kombinacija, više ne trenira s ostatkom momčadi, nije registriran za Ligu prvaka, a nije više čak niti na klupi. Jasno je da će Hrvat biti na margini do daljnjeg, odnosno do zimskog prijelaznog roka, a onda sigurno napušta Torino, osim ako u međuvremenu Sarri ne ode, dobije otkaz ili što već, pa dođe trener koji će znati cijeniti usluge hrvatskog napadača.

Mandžukić je do sada bio na dobrom putu za Manchester. Ljetos je propao njegov transfer u United nakon što se klubovi nisu mogli dogovoriti oko odštete, a Mandžukiću se ionako nije žurilo jer je mislio da će dobiti šansu kod Sarrija, međutim nije i na koncu je u potpunosti odstranjen iz momčadi. Ubrzo nakon toga javio se ponovno Manchester s novom ponudom i taman kada se činilo da će sve ići prema planu, javio se još jedan klub s astronomskom ponudom kojoj ne može parirati gotovo nijedan europski klub.

Ponuda od 18 milijuna eura

Kineski Guangzhou R&F ponudio je Mandžukiću zaista nemoralnu ponudu, pišu to talijanski mediji. Dali bi mu dvogodišnji ugovor koji bi mu jamčio čak devet milijuna eura godišnje, odnosno 18 u dvije sezone. Mandžukić u Europi može samo sanjati ovakav novac, ali kod njega je do sada uglavnom prevagu nosila njegova želja da karijeru završi u klubu “lige pet” igrajući vrhunski nogomet. Pitanje je sada hoće li u ovakvoj teškoj situaciji, kada u Juveu ne igra uopće i pitanje je koliko bi igrao u Manchesteru pored Rashforda, Martiala i Greenwooda, prihvatiti ipak ponudu Kineza ili će pokušati na Otoku…