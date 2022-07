U britanskom izdanju popularnog kviza Potjera, pojavilo se nogometno pitanje koje je, malo je reći, zaludjelo cijelu Europu. Pitanje se činilo superlako, voditelj je bio uvjeren da zna odgovor, a ostao je zaprepašten, kao vjerojatno i svi ostali, kada je vidio kakav je odgovor ponudila gledateljica, te da je on bio - točan.

"Ako u nogometu postignete izravan slobodni udarac u svoju mrežu, što sudac mora dosuditi", stajalo je u pitanju na Potjeri. Mnogi su ostali malo zbunjeni jer na prvu je odgovor očit, a nasjeo je i voditelj Bradley Walsh, inače bivši profesionalno nogometaš koji je 70-ih igrao za Brentford.

Ponuđeni su odgovori bili: Gol, indirekt i korner. Prvo je lovac Shaun Wallace ponudio svoj odgovor, a onda je natjecateljica odabrala "C", korner, i ostavila dobar dio populacije koji prati nogomet, pa i sve u studiju, u šoku.

Neobično pravilo

"Odgovorila si korner? Zašto si to napravila? To mora biti gol. Gol je gol. Ne morate gledati nogomet da biste znali odgovor. Ako direktan slobodan udarac ide u tvoj gol, onda to mora biti gol jer je u pitanju autogol", rekao je voditelj Walsh i tada je shvatio da je odgovor priznat kao točan.

Walsh se potom zbunio, kao vjerojatno i većina nogometnih znalaca i pratitelja, ali nije riječ o pogreški. Prema FIFA-inim pravilima, autogol iz slobodnog udarca ne može biti priznat. U toj situaciji umjesto pogotka dosuđuje se korner za protivničku ekipu, a svrha je sprječavanje da igrač namjerno zabije gol u svoju mrežu.

"Ako slobodan udarac direktno završi u golu momčadi koja ga izvodi, korner se dosuđuje protivničkoj ekipi", navodi se u pravilniku FIFA-e, a ovom se pravilu ne mogu načuditi brojni ljubitelji nogometa i upravo je zbog toga ovo pitanje iz Potjere postalo toliki hit na društvenim mrežama.