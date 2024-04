U Rijeci vlada nogometna euforija! Igrači i navijači su kao jedno, družili su se na Korzu. Ulaznice za nedjeljni derbi s Dinamom u sljedećem kolu HNL-a više nema, a iz grada koji živi za osvajanje titule javila se RTL-ova reporterka Maja Brkljača.

To se traži! Uspomenu od svojih nogometnih idola poželjele su stotine Riječana svih generacija. Igrači su potpisivali dresove, navijačke zastavice, klupske kalendare, maskice mobitela, ali i ruke navijača.

"Jako nam je drago što naši igrači tako vole svoj klub i svoje navijače da su evo ovo nam priuštili! To pokazuje da cijene navijače, tako da mi je drago!", rekla je Leona Marinac iz Rijeke.

Cijene i navijači njih! Sjajan ovosezonski odnos ni na sekundu nije narušio ni jučerašnji poraz, ni pad s prvog na drugo mjesto HNL-a.

"Šteta što smo izgubili, ali još uvijek ćemo biti prvaci, Dinamo nam ne može ništa. Desi se svakome, sad će oni to protiv Dinama to nadoknaditi", smatra navijač rijeke Luka Cesar, a Darko Rončević je istaknuo:

"Glavom na kopačku, mi na tribinama ćemo dat sve od sebe do zadnje kapi krvi ako treba, evo ja se ježim sav već sada i to je to, moramo dobit Dinamo, moramo dobit Dinamo!To je jedini put do toliko željene titule!"

Potom je došao red i na igrače pa je Stjepan Radeljić rekao:

"Mislim nakon 2016., 2017., kada je tu već bila titula mislim da je idealno vrijeme da se ponovi ta godina."

"Ove sezone nismo pobijedili Dinamo, ako mislimo bit prvi onda moramo to ovaj put i ostvarit, imamo vjeru, imamo samopouzdanje na našoj Rujevici, uz našu publiku mislim da će to tako i biti!Tako misli cijeli grad! Pomama za ulaznicama za derbi traje mjesec dana. Da je Rujevica i dvostruko veća, bila bi puna", smatra Ivan Smolčić.

"Tko nema kartu, na Rujevicu u nedjelju neće ući! Pojedini fanovi kupovali su polugodišnju pretplatu kako bi imali sigurno mjesto za Dinamo i zadnju utakmicu sezone. Danas je u prodaji bilo oko 400 ulaznica za sjevernu tribinu, a u dugačkom redu čekalo se satima prije otvaranja klupskih blagajni!, rekao je Jakov Kršovnik iz Novog Lista, a glasnogovornik Rijeke Marko Babić je poručio:

"Prodaja ulaznica za Dinamo danas je efektivno trajala jedno dva sata, prodaja je bila rezervirana samo za prodaju na blagajnama upravo zbog velikog interesa, a ulaznice su mogli kupiti samo članovi HNK Rijeka i članovi kluba navijača Armada! Karte nema ni za lijek, ljudi zovu pitaju."

Sad je kasno. Pretplata, odnosno mjesto na tribini može se i prepustiti članu kluba ili Armade. Samo pitanje je tko želi propustiti utakmicu s kojom se Rijeci smiješi titula prvaka.