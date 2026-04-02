Barcelona s ukupnih 12:2 izbacila Real Madrid

Trostruke osvajačice Lige prvakinja, nogometašice Barcelone, svladale su u četvrtak na Camp Nou suparnice iz Real Madrida sa 6-0 te su se s ukupnih 12-2 plasirale u polufinale elitnog natjecanja u ženskom nogometu na Starom kontinentu.

Višestruka osvajačica Zlatne lopte Alexia Puttellas je u 8. minuti otvorila golijadu, a do kraja utakmice, njene 500. u dresu Barcelone, skupila je još i dvije asistencije.

Dva pogotka je postigla Caroline Graham (16, 55), a imala je i jednu asistenciju. Po jedan pogodak su još postigle Irene Paredes (27), Ewa Pajor (34) i Esmee Brugts (74).

Barcelona će u polufinalu igrati protiv Bayerna. Prvi dvoboj će biti odigran u Munchenu 25. travnja, a uzvrat u Barceloni je na rasporedu 2. svibnja.

