FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GOLIJADA NA CAMP NOU /

Barcelona s ukupnih 12:2 izbacila Real Madrid

Barcelona s ukupnih 12:2 izbacila Real Madrid
×
Foto: Joan Gosa/imago sportfotodienst/Profimedia

Barceloni će sljedeći protivnik biti Bayern

2.4.2026.
22:56
Maj Gašparac
Joan Gosa/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Trostruke osvajačice Lige prvakinja, nogometašice Barcelone, svladale su u četvrtak na Camp Nou suparnice iz Real Madrida sa 6-0 te su se s ukupnih 12-2 plasirale u polufinale elitnog natjecanja u ženskom nogometu na Starom kontinentu. 

Višestruka osvajačica Zlatne lopte Alexia Puttellas je u 8. minuti otvorila golijadu, a do kraja utakmice, njene 500. u dresu Barcelone, skupila je još i dvije asistencije.

Barcelona s ukupnih 12:2 izbacila Real Madrid
Foto: Joan Gosa/imago sportfotodienst/Profimedia

Dva pogotka je postigla Caroline Graham (16, 55), a imala je i jednu asistenciju. Po jedan pogodak su još postigle Irene Paredes (27), Ewa Pajor (34) i Esmee Brugts (74).

Barcelona će u polufinalu igrati protiv Bayerna. Prvi dvoboj će biti odigran u Munchenu 25. travnja, a uzvrat u Barceloni je na rasporedu 2. svibnja.

BarcelonaReal MadridCamp NouLiga Prvakinja
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike