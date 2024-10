Nogometaši Dinama skupili novac za niželigaškog golmana: Ozlijedio se u sudaru sa Špikićem

Nogometaši Dinama lijepom su gestom iznenadili golmana Banjola, Matka Tepšića koji se oporavlja od teške ozljede vilice.

Naime, prije mjesec dana klub iz 3. nogometne lige Zapad Banjole ugostio je Dinamo u Hrvatskom kupu, a Tepšić je ozljedu zadobio u sudaru s Dariom Špikićem.

Kako piše Germanijak, vratar Banjola trenutno se oporavlja nakon operacije, a zbog oporavka neće moći braniti dobar dio sezone. Igrači Dinama odlučili su zato skupiti novac s obzirom na to da Tepšić ne može ni raditi.

"Je, istina je! Skupili su novac i poslali mi, naravno da sam ostao iznenađen. Svaka im čast, ispali su uistinu veliki, to je jedna jako lijepa gesta. Odmah sam se zahvalio Dinamu kao klubu i njima samima, baš su me dirnuli. Znam da me Špikić nije namjerno ozlijedio, bilo je u žaru borbe, dogodi se. Popričali smo odmah nakon utakmice, prije no što sam shvatio da moram u bolnicu, pitao me kako sam i poželio sreću", rekao je Tepšić.

