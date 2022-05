Tridesetpetogodišnji brazilski nogometaš Givanildo Vieira de Sous, poznatiji kao Hulk, u posljednjih je nekoliko godina prolazio kroz velike životne promjene. Češće je bio u medijima zbog "vanterenskih aktivnosti" nego zbog svojih igara na nogometnim travnjacima.

Rastao se od Iran Angelo, s kojom ima troje djece, i nakon raskida braka završio s nećakinjom svoje bivše supruge, Camilom. S njom je već dobio dijete te je Kinu zamijenio rodnim Brazilom, gdje nastupa za Atletico Mineiro.

Sada se ponovno našao na naslovnicama brazilskih medija i ponovno razlog nisu dobre igre, nego ispad na utakmici njegova Atletica i Coritibe.

Pobješnjeli Hulk

Nogometna ikona u jednom je trenutku utakmice potpuno izgubio živce, transformirao se u pravog Hulka, samo što je njegov protivnik ostao "zelen".

Naime, Hulk je ušao u duel s jednim igračem Coritibe, a nakon što je protivnik izašao kao pobjednik, popularni Brazilac se potpuno pogubio. Nogom je udario protivnika u međunožje, a ono što je šokiralo sve na stadionu je reakcija suca. Glavni sudac utakmica pokazao je samo žuti karton pobješnjelom nogometašu.

Zbog njegovog poteza je došlo i do naguravanja igrača, a utakmica je na kraju završila 2:2. Mundo Deportivo piše kako će Hulk sljedećeg tjedna morati na sud zbog "fizičkog nasilja". Engleski The Sun pak piše kako bi zbog svog poteza mogao dobiti suspenziju od četiri do 12 utakmica ne igranja.