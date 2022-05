Najbolji hrvatski kickboksač, Antonio Plazibat, priprema se za svoju sljedeću borbu protiv Tarika Khbabeza, protiv kojeg je slavio prošle godine i to nokautom u drugoj rundi. Antonio je u fantastičnoj formi: Sa 130 kilograma mišića spreman je za novu borbu, a nedavno se pohvalio time i na svojem Instagram profilu.

Svima je jasno kako Plazibat cilja meč protiv Rica Verhoevena, što bi sigurno bila kruna dosadašnje karijere našeg borca. U principu Rico izbjegava našeg borca, što ne čudi kada bacite pogleda na fizičku spremu našeg Antonija.

U posljednjoj borbi Plazibat je nokautirao Benjamina Adegbuyija, inače trećerangiranog kickboksača kojem je najveću uspjeh u karijeri činjenica da je nokautirao velikog Badra Harija.

Neobičan intervju

Plazibat je spreman za svoj novi meč, pokazao je to i na društvenim mrežama te je uz svoju fotografiju poslao i svojevrsno upozorenje Khbabezu.

"Ovu subotu idemo opet u rat pokazati tko je luđi", napisao je hrvatski borac.

Sada je uoči meča u subotu odradio neobičan intervju za Glory. Naime, hrvatski kickboksač je odradio intervju putem YouTubea, a odgovarao ja na neobična pitanja s interneta poput: Sviđa li mu se novi Batman?, Da se teleportira u prošlost kako bi dokazao da je iz budućnosti? S kim bi se prije borio; slonom ili nosorogom?

'Cure vole idiote'

Prvo pitanje bilo je kako Plazibat prilazi djevojkama, odnosno kako je to radio dok je bio slobodan:

"Nisam imao konkretan ulet. Moji prijatelji i ja bi se često znali šaliti pa bi to izgledalo malo glupo. Mislim da to inače ne funkcionira, ali meni je. Odradio sam sučeljavanje. Moja trenutna djevojka, odnosno zaručnica bila je u kafiću u Splitu, par stolova od mene. Ja sam sjeo za stol i samo buljio u nju, kao luđak. Kao da odrađujem sučeljavanje, bio sam ozbiljniji tada nego na sučeljavanju uoči borbe. Za mene je to koristilo, ali znate kako kažu, djevojke vole idiote", počeo je Plazibat.

Osvrnuo se naš kickboksač i na braću Paul, koji su od youtubera postali svjetske poznate zvijezde, a sad ih svi znaju po boksačkim mečevima s raznim zvijezdama, boksačima, MMA borcima, košarkašima… Plazibata su pitali kojeg bi od braće prozvao.

"Jake se i dalje bori, ali je lakši od brata. Stoga, vjerojatno je i lakši protivnik. Ne bih ga pozvao na boksački meč, nego kickboksački, tako bi bilo još lakše. Situacija oko njih dvojice mi je smiješna. Svi su im se smijali u početku, a sada bi se svako prodao za meč s njima. Imate li malo dostojanstva?", poručio je Plaza.

Otkrio je kako je na račun Jakea Paula zaradio janjetinu, jer se kladio s neimenovanim domaćim reperom da će youtuber svladati bivšeg UFC borca Tyronea Woodleyja.

"Volim braću Paul zbog dobivenih oklada", rekao je kroz smijeh.