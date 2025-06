Njih su dvojica pravi trn u oku Bobana: Hoće li se Dinamo uspjeti riješiti njihovih bogatih ugovora?

Velika čistka sprema se na Maksimiru nakon razočaravajuće sezone Dinama. Plavi su završili na drugome mjestu, ali su izborili izravan plasman u grupnu fazu Europa lige. Plave stoga čeka dugo ljeto velikih promjena, a toga je svjestan i Zvonimir Boban koji se odmah bacio na posao. Zvone je najprije obavio razgovor sa svim igračima pojedince, a izgleda kako će na Maksimiru biti prometno u oba smjera.

Moharrami i Ristovski već su se oprostili od Dinama, nagađa se kako je blizu odlaska i Petković, no ipak prvi na odstrelu trebali bi se, prema Germanijaku, naći strani igrači, točnije Sammy Mmaee i Wilfried Kanga.

Spomenuti dvojac nije se proslavio na Maksimiru, postali su simbol neuspješne sezone Plavih, a posebni su teret za Dinamo zbog svojih bogatih ugovora.

Sammy Mmaee došao je ljetos iz Mađarske kao reprezentativac Maroka uz preporuku Vahida Halilhodžića. Marokanac se nije proslavio, brzo je postao 'rupa i ubrani' i najslabija karika Plavih. Njegov strmoglav pad počeo je 'zujanjem' protiv Bayerna u visokom porazu Dinama (2-9), a potpuno je bio zacementiran za klupu nakon sukoba s Nenadom Bjelicom. Naime, Mmaee se nije toliko zamjerala slaba forma koliko njegov pristup igri i ponašanje. Ipak dobio je drugu priliku s Cannavarom na klupi, no ni tada se nije uspio nametnuti svojom izvedbom na terenu.

Marokanac je došao besplatno u Dinamo, ali ima jedan od težih ugovora, zarađuje čak 840 tisuća eura godišnje. Marić mu je ponudio ugovor na tri godine, a Dinamo više ne misli plaćati stopera koji samo grije klupu. Stoga ga klub želi pustiti potpuno besplatno da rastereti financije, no pitanje je hoće li Marokanac otići ili će kao Bale u Realu ostati skupljati plaču do isteka ugovora. Interesa za Marokanca za sad nema, možda zagrize koji klub s Bliskog Istoka, no sumnjamo da bi Marokanac dobio bolju ponudu od onog što već ma na Maksimiru.

Drugi težak ugovor kojega se Dinamo pokušava riješiti je onaj od Wilfrieda Kange. Bjelokošćanin je došao u Dinamo u zimskome prijelaznome roku kao vatrogasno rješenje za ozlijeđenog Petkovića i pokazao se potpunim promašajem. Kanga je prije toga bio na posudbi u Cardiffu iz Herthe, ni sam ne znajući za gol u prvom dijelu polusezone. Nijemci nisu mogli vjerovati da su nasamarili Marića i Dinamo za 1,7 milijuna eura. Ipak Kanga je u prvim utakmicama davao naznake da bi se moglo raditi o dobrome pojačanju.

Bjelokošćanin je brzo preselio Kulenovića na klupu, ali u 15 utakmica postigao je samo tri pogotka te je i on brzo 'zagrijao' klupu i ispao iz prve momčadi. Umjesto pogodaka kojima je trebao probuditi uspavali Dinamov stroj Kanga je među navijačima ostao upamćen po spuštenim hlačicama i crvenom kartonu protiv Rijeke. Kanga je s Dinamom potpisao ugovor na dvije i pol godine s godišnjom zaradom od 750 tisuća eura, stoga i ne čudi da ga se Dinamo želi riješiti makar ga pustio besplatno.

No ni za Kangu se baš ne trgaju s ponudama ostali klubovi. Dinamo će morati riješiti njihovu sudbinu do priprema 18. lipnja, a ako spomenuti dvojac odluči ostati do kraja ugovora na Maksimiru, Plave bi to koštalo preko dva milijuna eura.

