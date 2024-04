Još 51 dan ostao je do početka Eura u Njemačkoj, a za nogometnu ludnicu i milijune navijača sve se intenzivnije priprema i njemačka policija. Više od huliganizma brine ih terorizam.

Na stadionima diljem zemlje očekuje se gotovo 3 milijuna navijača, a njih više od 12 milijuna utakmice će pratiti na javnim površinama. A gdje ima navijača, ima i huligana. MInistar unutarnjih poslova Sjeverne Rajne-Westfalije, Herbert Reul tvrdi:

"Nogomet je lijep, slaviti pobjede je lijepo. Nećemo dopustiti da neki momci to pokvare. Uvijek je postojala opasnost od huligana pa postoji i sada. No mislim da taj problem možemo staviti pod kontrolu uz dobru pripremu."

'Ekipa dobije tretman kao predsjednik ili premijer države'

Njemačka policija najavila je suradnju s kolegama iz cijele Europe, a zbog sigurnosti će uvesti i privremene granične kontrole"

"Opasnost od terorističkih napada i ekstremista puno je problematičnija. Ona postoji i vjerojatnija je nego što je bila u posljednje vrijeme. No i na to se možete pripremiti, ako ste dobro informirani. I zato je važna suradnja svih. Ipak, ostaje tužna istina, a to je da vas nitko na svijetu ne može uvjeriti da se ništa neće dogoditi", zaključuje Reul.

Posljednji alarm upalio se u Madridu, Londonu i Parizu koji su prije dva tjedna bili pod opsadom policije i tajnih službi nakon nove ISIL-ove prijetnje. Teroristi su kao metu naveli utakmice četvrtfinala Lige prvaka. Aktivirani su svi sustavi uzbune.

"Utakmice Lige prvaka ili bilo koja utakmica bi sigurno bila vrlo zahvalna meta za teroriste jer bi odjeknula ne samo u sportskom svijetu već i općoj javnosti", tvrdi geopolitički analitičar Vlatko Cvrtila.

Protokol za igrače u slučaju terorizma je poznat.

"Ekipa dobije tretman kao predsjednik ili premijer države. I na isti način se postupa. Postoje alternativni pravci kretanja, sigurne sobe i sve što treba", tvrdi stručnjak za sigurnost Jurica Jurjević iz HNS-a.

Nadamo se da u Njemačkoj neće trebati. Još 51 dan ostao je do početka nogometnog ludila kojeg s nestrpljenjem čeka cijela Europa.