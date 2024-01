Čelni čovjek francuskog prvaka PSG-a, Nasser Al Khelaifi, progovorio je o ponajboljem nogometašu u povijesti Lionelu Messiju koji je napustio njegov klub na kraju prošle i istaknuo da je Argentinac pokazao nepoštovanje prema njima.

Naime, nakon odlaska iz Pariza Messi je u nekoliko navrata negativno govorio o PSG-u. Pričao je o problemima, isticao da nije bio sretan i da nije uživao u nogometu.

"Razgovoramo kad smo tu, a ne kada nas nema. Imam veliko poštovanje prema njemu, ali ako netko loše govori o PSU-u nakon odlaska iz kluba, to nije dobro. To nije poštovanje. On nije loš čovjek, ali meni se to ne sviđa. Moj komentar ne odnosi se samo na njega, nego za sve", rekao je Al Khelafi i objasnio zašto nije dopustio Leu da nakon osvajanja Mundijala pokaže trofej na Parku prinčeva pred navijačima:

"Govore o tome kako ga nismo dovoljno ispoštovali nakon što je osvojio Svetsko prvenstvo. Mi smo u Francuskoj i on je pobedio Kyliana... Mi smo francuski klub. Nisam htio da cijeli stadion bude protiv njega. To moramo poštovati."

