Dogovor oko transfera Kyliana Mbappea ove je zime prioritet za Real Madrid, ali 'Kraljevi' su bacili oko i na još jednu veliku metu - golgetera Manchester Cityja Erlinga Haalanda.

Kako javlja španjolska Cadena SER, zvijezda Reala Jude Bellingham se uključio u taj posao i sada neprestano razgovara s Haalandom, priča mu o životu u Madridu i nagovara ga na transfer.

To je u skladu s onime što su španjolski mediji nedavno objavili. Oni su pisali da će uz dovođenje Mbappea, Realov predsjednik Florentino Perez pokušati dovesti i sjajnog Haalanda. On je pod ugovorom s "Građanima", no navodno će se u ljeto 2024. aktivirati klauzula u njegovom ugovoru koja mu dopušta odlazak iz Manchestera po "pristojnoj" cijeni. Ne zna se o kojem se iznosu radi, ali je riječ o svoti koju su "Kraljevi" bez problema spremni platiti.

Haalandov transfer navodno nije prioritet za Real, iako im je potreban pravi golgeter kojega nemaju otkako je klub napustio Karim Benzema, ali to će postati ako ne uspiju dogovoriti Mbappeov transfer.

