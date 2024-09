Nizozemski novinar oštro po Perišiću: 'Kakva korist od njega? Zašto ste ga kupili?'

Dolazak Ivana Perišića u nizozemski PSV velika većina tamošnjih nogometnih fanatika pozdravila je s oduševljenjem, no čini se kako ne dijele baš svi isto mišljenje.

Novinar Hugo Borst bio je zapravo vrlo čvrst u stavu kako je PSV pogriješio dovođenjem Perišića te u biti 'bacio novce'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Neshvatljiva kupovina PSV-a. Ivan Perišić ima 35 godina, što je staro za nogometaša. Imao je ozljedu križnih ligamenata i nuđen je na sve strane. To je odmah trebalo biti sumnjivo, a nije ni jeftin. Odličan je on nogometaš, ima više od sto međunarodnih utakmica za Hrvatsku koja je posljednjih godina imala veoma dobre rezultate, ali u PSV-u imate Lozana, Langa, Driouecha, mladog igrača iz 'Jong PSV'-a Joela Nadala. Zašto onda dovodite Perišića? Znam ja dobro tko je on, da je svestran, ali zašto ste to učinili? On je od koristi samo ako je u formi i igra. Jer iskustvo nije od velike koristi ako igrač ne igra. Uz to ima i ogromnu plaću", rekao je Borst gostujući u radijskoj emisiji NOS Langs de Lijn.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Mali princ ujahao u Moskvu: Rusi Pjaniću neke stvari nisu zaboravili, ovaj se pravdao

Tekst se nastavlja ispod oglasa