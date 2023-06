Hrvatska i Nizozemska od 20:45 igraju u Rotterdamu prvu polufinalnu utakmicu završnice Lige nacija. U obje momčadi su prisutne ozlijede, stoga sve zanimaju početni sastavi, ali i hrvatski i nizozemski mediji tvrde da ih već znaju.

Brojni hrvatski mediji su jučer objavili iznenađenja s kojim bi Zlatko Dalić mogao krenuti od prve minute, a on im na to nije ostao dužan na konferenciji za medije.

"Vi ste ih iznenadili kad vi pišete tko će i što igrati. Već tri godine govorim da objavljujete sastave protiv nas, a ne za nas. Ali to je vaš posao. Neću se vraćati na to. Telefoni rade, zove se, pita se, radi se. Ali to je vaše, hvala vam na tome", rekao je Dalić na pitanje novinara o tome hoće li sastavom iznenaditi Nizozemsku.

Slične probleme ima i njegov nizozemski kolega, Ronald Koeman, Naime, nizozemski mediji su danas objavili da Koeman sprema iznenađenje na poziciji vratara. Iako svi očekuju da od prve minute krene dosadašnji prvi golman za Svjetskog prvenstva Andries Noppert, nizozemski mediji tvrde da bi između vratnica od prve minute trebao stati Justin Bijlow.

Biljow je golman Feyenoorda, kluba koji igra domaće utakmice na stadionu na kojemu će se večeras igrati utakmica. Biljow je do sada upisao šest nastupa za reprezentaciju Nizozemske, zadnji put 2021. godine u utakmici protiv Crne Gore.