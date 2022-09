Cristiano Ronaldo uvjerljivo je jedan od najutjecajnijih nogometaša koji su hodali kuglom zemaljskom. Portugalac se često spominje u razgovorima o "najboljim nogometašima ikada", a u karijeri je osvajao sve i svašta te je zabijao kao na traci u svakom klubu do sada. Iako ove sezone nije na razini na kojoj smo ga navikli gledati, svejedno je jedan od najboljih na svijetu.

Njegov utjecaj svakodnevno se može vidjeti na društvenim mrežama, ali i raznim igralištima diljem svijeta. Nije rijetko da klinci oponašaju njegove slobodne udarce, poteze, ali i čuveno slavlje. Cristiano kada postigne pogodak skoči visoko u zrak i potom raširi ruke i uzvikne: "Siu". Njegovo slavlje repriziraju djeca diljem svijeta, ali i odrasli.

Jedan takav, neslavni, pokušaj slavlja zabilježile su kamere te je video u kratkom roku postao pravi hit.

Siuuuuuuuuuuuu

Jedan gospodin na težak je način otkrio kako nije lako biti Cristiano. Naime, postigao je pogodak na jednom terminu te je odlučio proslaviti u stilu Cristiana Ronalda. no, njegovo koljeno je "popustilo" te je mladić završio u bolnici. Nije to izgledalo nimalo ugodno, ali su se on i njegovi prijatelji svemu dobro nasmijali.

Njegovi prijatelji su sve snimili: Od pokušaja slavlja, ozljede, odlaska u bolnicu, slikanja i čekanja rezultata te su jasno zaključili: Slavlje Cristiana Ronalda nije za svakoga.

Inače, Cristiano je ovog ljeta htio napustiti United, ali nije uspio te sada ulazi s klupe i dobiva minutažu na kapaljku. Nije ovo njegova godina, a čini se da je to shvatio i sami nogometaš. Popularni Portugalac potražio je pomoć psihologa Jordana Petersona, s kojim je nedavno objavio fotografiju.