Fantastičnim pogotkom protiv Šahtara na otvaranju Lige prvaka, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ispisao je još jednom nove povijesne stranice Reala iz Madrida.

Luka Modric is only the fourth player to score for Real Madrid in the European Cup/Champions League aged 35 or older, after Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskás and Paco Gento. His last season with us. 😭#ZeroIsHere pic.twitter.com/GjsYDQzf6O

— juliø🦉³⁴ (@Uwagasabune) October 21, 2020