Nikola Kalinić: 'Perišić je prijatelj, ali evo zašto sam podržao Gattusa'

Sportski direktor Hajduka Nikola Kalinić nakon ispadanja Bijelih od Ruženberoka, dao je intervju za Sportske novosti.

Rekao je da Gennaro Gattuso ostaje na klupi. "Evidentno je da teško dolazimo u situacije za pogodak. Međutim, nije to pitanje za mene. Mi imamo momčad za bolju igru, za pokazati puno više. Ne tražim opravdanja jer zaista smo propustili veliku šansu za europsku jesen. Ne svaljujem krivicu ni na koga, ali jasno je da moramo bolje. Imamo previše iskusnu ekipu. Nema potrebe mijenjati trenera, treba iz ekipe izvući maksimum. Kvalitetni su igrači, mogu i moraju bolje, ali jasno - trebaju to pokazivati na terenu."

Komentirao je borbu za naslov prvaka.

"Kako ćemo obećavati naslov prvaka, a ispali smo od Ružomberoka!? Nema smisla takva priča. Dinamo ima jaču momčad, kvalitetniji su i nemamo se što uspoređivati. Mi moramo gledati sebe, ići utakmicu po utakmicu i pokušati pobjeđivati. Pokušati ući u pobjednički ritam. Obećanja u nogometu nema. Što ćemo govoriti gdje ćemo biti za godinu dana. Moramo svi dati više da se opravda Hajdukov dres. Težak je Hajdukov dres, svi moraju biti toga svjesni. Ovdje se samo pobjede i prva mjesta priznaju."

Osvrnuo se na komentare s društvenih mreža.

Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Navikao sam da me se vrijeđa, ali ne padam pod utjecaj komentara na društvenim mrežama, pisanju portala, novina. Sve sam to proživio. Meni je drago da me svi ne vole. Koji je to čovjek kojeg svi vole? Svaki dan mi mogu pisati što hoće, nemam s tim problemom. Oni koji to rade moraju znati gdje sam igrao, koliko sam novca kroz transfera donio svim klubovima u karijeri. I Hajduku, naravno. Meni komentari ne mogu ništa", rekao je i nastavio:

"Znam da ljudima ne odgovaram jer sam direktan. Takav sam kakav jesam. I uvijek ću biti takav. Imam svoj život, svoju obitelj, kojima sam sve osigurao. Svjestan sam da me ljudi vole ili mrze. Ali, i kad ne budem u Hajduku, ja ću biti isti. Otvoren, direktan, s jasnim stavom. Svjestan sam da ljudi očekuju “brda i doline”, da očekuju bajke, ali nije realno. Moramo se staviti u životni okvir. Lako je obećavati, treba obećanja ispuniti."

Govorio je o potencijalnim transferima Miereza i Džeke.

Morali bismo prodavati da bismo kupovali. Na primjer, htio sam dovesti Miereza, ali kada sam vidio cijenu, shvatio sam da nemam s čime pregovarati. Čuo sam se s njim i s njegovim agentom, i sve je išlo glatko dok nismo došli do cijene angažmana. I tu su razgovori završeni. S Đžekom nije bilo ništa. Ne znam odakle te informacije. Jedno je realnost, a drugo priča. Previše “letimo”, moramo biti na zemlji.

Koliko košta prava “devetka” za Hajduk?

Toliko da mi ne možemo platiti. Do kraja prijelaznog roka možemo pokušati nekog dovesti na posudbu i to je sve što možemo.

O slučaju Perišić.

Mi smo i sada prijatelji, ali stao sam iza trenera jer trener je taj koji odlučuje. Iza koga bih trebao stati nego iza trenera? Prijateljstva nema ovdje, ovo je posao. Nemam problema s ovom odlukom, trener je tako odlučio. Uvjete rastanka ćemo tek definirati, ali nadam se da ćemo nešto i zaraditi u odlasku Perišića.