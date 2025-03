Razotkriven Dalićev strogo čuvani recept za Francuze? Ekspert tvrdi: 'Tada su još i opasniji!'

Hrvatska nogometna reprezentacija sastala se prvi put ove sezone i prvo pa muško - čeka ih moćna Francuska! Ulog je Final Four Lige nacija, a mjesto održavanje prve četvrtfinalne utakmice je Poljud. Kyliana Mbappéa i društvo pretendiraju uvijek za najviše ciljeve u svakom natjecanju, pa će Hrvatska morati odigrati vrhunsku utakmicu ne bi li ostvarila dobar rezultat u četvrtak (20.45).

Nikola Jurčević, poznati nogometni trener, bivši nogometaš i reprezentativac Hrvatske, govori kako će ovo biti još jedna velika utakmica hrvatske reprezentacije protiv velikog suparnika s kojim baš i nemamo dobar skor. Sutrašnji sraz protiv Francuske za Hrvatsku će biti 11, a skor je - 6 poraza, 3 remija i jedna, ali vrijedna pobjeda, ona prije tri godine u Parizu u Ligi nacija.

"Francuzi su jedna od rijetkih velikih momčadi protiv koje nemamo dobru međusobnu bilancu, a što se tiče samog dvoboja, poljudski sraz je samo prvo poluvrijeme i svaki rezultat osim poraza bi bio rezultat koji bi nas mogao zadovoljiti i ostaviti nam otvorene šanse prije uzvrata u Parizu. Svaki rezultat osim poraza je aktivni rezultat i mislim da nećemo izgubiti utakmicu. Nepotrebno je širiti preveliki optimizam, s obzirom da igramo s jednim izvanrednim suparnikom koji je u samom svjetskom vrhu, ali mene bi osobno zadovoljio rezultat 1-1. Tada bi u Parizu imali realne šanse za Final Four Lige nacija", kazao je u uvodu u razgovoru za Net.hr Nikola Jurčević i nastavio:

Nikola Jurčević

"Jako će biti bitno strpljenje, taktička disciplina, prije svega jedan čvrsti defanzivni blok i ne dopuštanje Francuskoj da napravi ono u čemu je najjača, a to je ta tranzicija gdje su oni strahovito jaki kad izađu u kontranapad preko igrača koji imaju nevjerojatnu brzinu. Trebamo odigrati jednu pametnu, kontrolirano - taktičku utakmicu i tako nekako i očekujem utakmicu, da ćemo se postaviti na takav način".

Hrvatska živi od posjeda, treba li Zlatko Dalić nagomilati veznjake u prvih 11 i oduzeti Francuskoj loptu ili bi to bilo pogubno? Naravno da izbornik strogo čuva tajnu igre protiv Francuske, da nešto ne procuri i da suparnik ne dozna.

"Da, samo što je stvar u tome što je Francuska čak opasnija kad nema loptu u nogama, tj kad suparnik ima loptu, upravo zbog navedenog ranije, strašno su jaki u tranziciji. Sjetimo se utakmice u finalu SP-a kad su nas iskontrirali u drugom poluvremenu i dali nam tri gola. Nagomilavanje veznjaka? Vidjeli smo puno puta da ta količina veznjaka čak vrlo često ne garantira preveliki posjed, tako da mislim da tu Hrvatska s kadrom koji ima neće imati previše situacije za bilo kakve eksperimente. Očekujem u veznoj liniji naša tri udarna igrača, očekujem na jednom krilu Perišića i na drugom krilu veznog igrača ili polušpicu, jer to je objektivno najbolje što možemo ponuditi".

Spomenuo je Jurčević tri udarna igrača u veznom redu. Luka Modrić, Mateo Kovačić i treći je Mario Pašalić ili Petar Sučić?

"Pa dobro, to će biti odluka izbornika Dalića, neće biti tako jednostavna, možda po profilu je Sučić nešto bliži kao zamjena Brozoviću, ali s druge strane tek se vraća nakon jedne neugodne ozljede. Pašalić je, s druge strane u ritmu i nešto je ofenzivniji. Vjerojatno će tu do zadnjeg trenutka izbornik imati tu dilemu. Teško mi je reći što bi bilo bolje", govori Nikola Jurčević.

Nema izbornik dilema kad su u pitanju vratari. Dominik Livaković će startati od prve minute.

"Potpuno logično, koliko je samo odličnih utakmica branio na golu Hrvatske. To što je Livaković imao mali problem s ozljedom i samim time nekoliko utakmica u Feneru nije branio, to nije neka prebitna varijanta. Zadnji tjedan se vratio ponovno u prvi sastav Fenerbahčea, pa je logična stvar da se odlučio dati povjerenje Livakoviću".

Martin Baturina protiv Francuske kao lijevo krilo ili vezni igrač?

"Logično je da se izbornik odlučio igrati 4-3-3 formaciju zato što nekako nama ta formacija najbolje odgovara u situaciji kad Perišić vratio sjajnim igrama u PSV-u. Martin Baturina će biti jocker s klupe, neku minutažu će dobiti na poziciji ofenzivnog veznog."

Foto: Luka stanzl/PIXSELL Martin Baturina kandidat je za lijevo krilo. On je Dalićev joker na toj poziciji. Izbornik ga voli vidjeti na lijevom krilu, što je drugačija uloga od one koju ima u Dinamu.

Postoji li u reprezentaciji Hrvatske igrač kojem bi Francuska mogla odgovarati, a da nije senator?

"Za neku stabilnost naše igre uvijek je ključna ta naša vezna linija gdje imamo stvarno sjajnu kvalitetu, a što se tiče tko bi mogao odlučiti, mislim da je tu u 'igri' netko od ofenzivnih igrača - Perišić - koji će sasvim sigurno zbog osobnih razloga htjeti u Splitu pokazati u pravom izdanju i Ante Budimir će igrati centarfora, on ove sezone ima sjajnu statistiku u Španjolskoj, jedan je od najboljih strijelaca lige što je odlična stvar. Znači, opet senatori."

U člancima L‘Equipea teško se uopće može pronaći podatak da Francuska u Ligi nacija igra protiv Hrvatske. Je li to znak podcjenjivanja?

"Ne vjerujem, Hrvatska je jako cijenjena nogometna reprezentacija i znamo svi kako stoji na nogometnoj karti Europe i svijeta. S druge strane, Francuska ima pravo na svoje samopuzdanje i gard, s obzirom da imaju takav roster igrača da mogu sastaviti i dvije fantastične ekipe. To neme veze s podcjenjivanjem, jednostavno često se te velike nacije više bave sa sobom nego sa bilo kojim suparnikom, nebitno bila to Hrvatska ili netko drugi. Francuska je prepuna sjajnih individualaca, sjajnih, vrlo malo im treba da bljesnu i riješe utakmicu. Francuska ne igra lijepo kao Španjolska ili slične reprezentacije, nego su čista natjecateljska momčad koja igra u čvrstom jednom bloku i onda ima varijantu preko Kyliana Mbappéa, Ousmane Dembéléa i ostalih igrača koji su, kad im ostaviš prostor, nevjerojatno opasni. To je takva jedna momčad i na taj način su napravili sve ove uspjehe".

Foto: Profimedia

Kako zaustaviti, odnosno barem malo anulirati Kyliana Mbappéa, teško ga je potpuno blokirati?

"Ne smije mu se ostaviti prostora, vidjeli smo u Realu da bilo koja situacija kad neka momčad igra ofenzivnije i izgubi loptu, uslijedi duga lopta prema Kylianu Mbappéu i onda je on većim dijelom neuhvatljiv. Stvar je u tome da moramo tu biti kompaktni, ne smijemo ostavljati prostor iza leđa. Retorički je to lagano za reći, ali u utakmici nije lako svih 90 minuta to provoditi. Stvar je u tome da moramo biti jaki u posjedu, ne gubiti nepotrebne lopte kako im ne bi omogučili kontranapad i brzu loptu na Kyliana Mbappéa", zaključio je Nikola Jurčević.

